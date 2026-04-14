Aproximadamente hay registro de 18 vuelos cancelados por la empresa Magnicharters, del 11 de abril a la fecha, dijo la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Las rutas canceladas de las que se tiene conocimiento son las siguientes:

México-Cancún

Monterrey-Cancún

Cancún-Monterrey

Cancún-México

Huatulco-México

México-Huatulco

Mérida-México

México-Mérida

La Profeco explicó que desde el 11 de abril proporcionó asesorías a 140 personas consumidoras, además de que se atendieron 156 llamadas mediante el Teléfono del Consumidor y se recibieron ocho quejas mediante correo electrónico.

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Sin embargo, aseguró que no hay forma de conciliar entre la empresa y los afectados toda vez de que no existe personal de Magnicharters en los aeropuertos y están cerradas las oficinas y domicilios fiscales que tiene esa aerolínea en la Ciudad de México y en Monterrey.

Expuso que desplegó personal de la Profeco en los aeropuertos de Monterrey, Nuevo León; Cancún, Quintana Roo; y Ciudad de México, para atender a los afectados e invitarlos a “acercarse a los mostradores de las aerolíneas VivaAerobus y Volaris, para ver la posibilidad de que se les otorgue un vuelo a su lugar de origen”.

En una nota informativa, que solicitó EL UNIVERSAL, la Profeco dijo que “esta medida está sujeta a disponibilidad y se realiza como una forma de apoyo en el regreso a casa”.

La Profeco expuso que el domingo 12, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) dispuso un vuelo de apoyo para los clientes de Magnicharters que se quedaron varados en Cancún, Quintana Roo, y que tenían como destino Monterrey.

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Asimismo, hubo vuelos para traer de regreso a los afectados que viajaban de Cancún a la Ciudad de México.

Añadió que para proteger y defender a los afectados mantienen comunicación con la SICT, así como con directivos de las aerolíneas Aeroméxico, VivaAerobus, Volaris y Canaero.

La Profeco invitó a los afectados presentar sus quejas en las Oficinas de Defensa del Consumidor (Odeco): Leona Vicario, ubicada en calle de Dr. Carmona y Valle 11, en la colonia doctores, alcaldía Cuauhtémoc; Poniente, en Toltecas 23, esquina con Calle 10, San Pedro de los Pinos, Álvaro Obregón, en la Ciudad de México. Así como en la Odeco Zona Metropolitana de Monterrey, localizada en Av. Profesor Moisés Sáenz No. 602, colonia Mitras Centro.

O bien, llamar al Teléfono del Consumidor: 55 5568 8722 y 800 468 8722; o a través de las redes sociales X: @AtencionProfeco y @Profeco y Facebook: ProfecoOficial, y los correos electrónicos denunciasprofeco@profeco.gob.mx, asesoria@profeco.gob.mx y denunciapublicitaria@profeco.gob.mx

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