La bancada del PRI en la Cámara de Diputados volvió a solicitar que comparezcan Raymundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina, Alicia Bárcena Ibarra, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y Víctor Rodríguez Padilla, director de Petróleos Mexicanos (Pemex) para que expliquen el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México.

La primera solicitud la realizaron los priistas el pasado 29 de marzo, pero 17 días después no ha habido respuesta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), que preside Ricardo Monreal (Morena), quien dijo que esta semana propondrá a su bancada llamar a comparecer a los funcionarios mencionados.

“El Golfo de México tiene una derrama inmensa de petróleo, la refinería se ha incendiado, por lo menos, dos veces y no tenemos la presencia, aquí, de los funcionarios de Pemex, vamos a seguir insistiendo para que la gente vea que Morena es opaco, no le interesa”, dijo Rubén Moreira, coordinador del PRI, en conferencia de prensa.

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El líder priista informó que también solicitó la comparecencia de Jesús Antonio Esteva Medina, titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), para que explique el aumento de tarifa en las casetas de autopistas.

“Pedí la presencia también del titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. ¿Por qué? Por el alza de las autopistas, subieron las autopistas de este país, muchas de ellas que tenemos que usar a fuerza porque las carreteras libres prácticamente ya no existen, pero que cuando las usamos, como la México-Querétaro te enfrentas a asaltos, te enfrentas a accidentes y aquí una buena parte siempre está en reparación”, lamentó.

Rubén Moreira, coordinador del PRI en la Cámara de Diputados. Foto: especial

Por su parte, el diputado Erubiel Alonso Que (PRI), de Tabasco, denunció que tres trabajadores de la refinería Dos Bocas resultaron heridos en el último incidente, pero el hecho fue escondido por las autoridades.

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“Pemex niega que hayan sufrido daños algunos trabajadores, yo estoy en condiciones de confirmarles que hay tres trabajadores que ya fueron evaluados por médicos particulares, que los llevaron allá, gente de la paraestatal, que les dieron de alta esa misma noche, pero que me buscaron los familiares directos porque tenían temor a alguna complicación nueva, me pidieron guardar el anonimato, pero esto significa, Pemex sigue ocultando información”, dijo.

PRI pide que se repita evaluación de aspirantes a consejeros del INE

Rubén Moreira, también pidió que se repita la evaluación aplicada a los aspirantes a consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), por considerar que el proceso fue opaco.

“Que se transparenten los exámenes, que se diga quién los elaboró, quien los distribuyó, si tuvieron un costo, qué apoyo económico tiene el Comité de Evaluación, y yo pediría que se repitiera esa evaluación y que fuera un órgano autónomo el que lo pusiera”, dijo.

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Señaló que el examen fue elaborado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) en la evaluación anterior, y en esta ocasión no se sabe quién lo hizo, por lo que calificó el proceso como una farsa.

“Tremenda farsa eso, ¿quién hizo Las evaluaciones? Me refiero al instrumento de evaluación, quién lo elaboró en otras ocasiones fue el Ceneval, ¿quién ayuda a este comité técnico? No sabemos, en otras ocasiones se había destinado dinero para que pudiera contratar personal ajeno a la Cámara, eso es una farsa, lo hemos dicho desde el principio, no hay transparencia, no hay certeza, estamos ante la colonización total del INE y hay una desconfianza sobre la evaluación”, refirió.

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