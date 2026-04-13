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Tepotzotlán, Méx. – Automovilistas fueron sorprendidos este regreso de con un incremento en el costo de las casetas de peaje administradas por Caminos y Puentes Federales (Capufe) de hasta el 5%.

En la caseta de Tepotzotlán, los conductores informaron que el precio de la caseta pasó de 108 a 113 pesos para autos.

La Autopista México-Pachuca registró también un incremento de 69 a 72 pesos.

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También el incremento se pudo observar en la Autopista Chamapa-Lechería, que ascendió a 69 pesos para autos. En el tramo de Lomas Verdes a Lechería alcanzó los 61 pesos y Lomas Verdes - Atizapán, 36 pesos.

Aumenta costo de casetas de cobro. Foto: especial
Aumenta costo de casetas de cobro. Foto: especial

Las tarifas actualizadas se pueden verificar en el siguiente link:

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mahc/LL

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