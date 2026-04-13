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Tepotzotlán, Méx. – Automovilistas fueron sorprendidos este regreso de vacaciones de Semana Santa con un incremento en el costo de las casetas de peaje administradas por Caminos y Puentes Federales (Capufe) de hasta el 5%.
En la caseta de Tepotzotlán, los conductores informaron que el precio de la caseta pasó de 108 a 113 pesos para autos.
La Autopista México-Pachuca registró también un incremento de 69 a 72 pesos.
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También el incremento se pudo observar en la Autopista Chamapa-Lechería, que ascendió a 69 pesos para autos. En el tramo de Lomas Verdes a Lechería alcanzó los 61 pesos y Lomas Verdes - Atizapán, 36 pesos.
Las tarifas actualizadas se pueden verificar en el siguiente link:
https://pot.capufe.mx/gobmx/transparencia/Doc/TransparenciaF/Tarifas/Vigentes/2026/Tarifas-vigentes-2026.pdf
mahc/LL
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