Los Reyes La Paz, Méx. - Automovilistas que regresan a la capital, al concluir el periodo vacacional de Semana Santa para estudiantes de nivel básico, enfrentan retrasos en varios tramos de la autopista México-Puebla, en el límite entre la Ciudad de México y el Estado de México.

Las obras para la construcción de las tres estaciones del trolebús Santa Martha-Chalco provocan reducción de carriles y desvíos temporales en el kilómetro 20 y zonas aledañas.

Esas labores, que incluyen montaje de estructuras, mantienen afectaciones en ambos sentidos de la autopista, con mayor impacto en la dirección hacia la Ciudad de México.

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En la lateral de la Calzada Ignacio Zaragoza, la circulación hacia el oriente permanece cerrada desde la calle Santiago de la Vega, a la altura de la estación del Metro Peñón Viejo de la Línea A. Las autoridades canalizan el flujo a los carriles centrales debido a obras hidráulicas para la construcción de tanques de tormenta. Esta medida genera saturación en esa zona.

Automovilistas que regresan a la capital, al concluir el periodo vacacional de Semana Santa. Foto: Emilio Fernández / EL UNIVERSAL

En sentido contrario, hacia el Viaducto Río de la Piedad, los carriles laterales de la Calzada Ignacio Zaragoza también presentan retrasos por obras hidráulicas similares, lo que reduce la capacidad vial y aumenta los tiempos de traslado.

La caseta de la autopista México-Pachuca registra alta carga vehicular este domingo, último día del operativo de regreso de vacacionistas. La circulación avanza con lentitud en accesos a la Ciudad de México, aunque sin cierres ni bloqueos programados.

En la autopista Peñón-Texcoco, el aforo vehicular se mantiene elevado en dirección al oriente de la Ciudad de México y al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Reportes de las últimas horas indican flujo con carga, influido por el retorno de viajeros y obras menores en algunos tramos.

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Autoridades de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) y la Guardia Nacional recomiendan a los conductores consultar aplicaciones de movilidad y cuentas oficiales antes de salir.

Se espera que durante la tarde-noche de este domingo pueda aumentar el flujo vehicular en esas áreas de la metrópoli.

El periodo vacacional de Semana Santa para educación básica concluyó, y las clases se reanudan este lunes 13 de abril.

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