Zumpango, Méx.- La empresa Seguros Atlas S.A fue a la que el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) adjudicó el contrato del Programa Integral de Seguros Tren Suburbano Buenavista-AIFA, para el periodo 2026-2027, por un monto de 58 millones 643 mil 054 pesos.

De acuerdo con el acta de fallo a la licitación pública nacional LA-06-G1C-006-G1C001-N-33-2026, se trata de un contrato cerrado plurianual número DAGA/048/2026, cuyo monto estipulado no considera el Impuesto Sobre el Valor Agregado (IVA) y tiene vigencia del 7 de abril del 2026 al 6 de abril del 2027.

Entre las empresas que participaron como licitantes para asegurar el proyecto con destino a la terminal aeroportuaria ubicada en el municipio de Zumpango, en el Estado de México, se encuentran Agroasemex S.A, Grupo Provincial S.A.B., Seguros Inbursa S.A y Seguros Atlas S.A., y fue esta última la que, de acuerdo con Banobras, cumplió con todos los requisitos legales-administrativos, técnicos y económicos establecidos en la convocatoria.

El monto ofertado por la empresa Seguros Atlas S.A., deberá de permanecer fijo durante la vigencia de la relación contractual, agrega el acta de fallo, para el contrato que deberá incluir una serie de coberturas para asegurar los bienes y los riesgos asociados al servicio de transporte que comprende de 41.2 kilómetros, de los cuales son 19 km de la terminal Buenavista a la estación Lechería y a partir de ahí, a la terminal del AIFA, son 22.2 kilómetros.

El importe del valor asegurable al 100% es de 17 mil 855 millones 627 mil 813.88 pesos, entre lo que se incluye indemnización en caso de muerte o incapacidad de los pasajeros, a consecuencia de la inadecuada operación propia del tren o alguna falla o imperfección en sus instalaciones, por un monto de 1.5 millones de pesos, así como la cobertura de gastos funerarios por 40 mil pesos, según detalla el Anexo Técnico.

Ese mismo documento especifica un seguro múltiple empresarial con suma asegurada por 300 millones de pesos por incendios coberturas aliadas, incluyendo catastróficas para la obra civil terminada e instalaciones fijas en general; además de cobertura por 265 millones de pesos por máquinas, trenes, vagones y coches que integran el Tren Suburbano Buenavista-AIFA.

Entre los bienes amparados también se encuentran el equipo de transporte rodante, como lo son 10 trenes, vagones y coches, equipo bivial y auxiliares de vía con suma asegurada de 265 millones de pesos por equipo rodante, colisión y descarrilamiento, en estadía y en riesgos catastróficos.

Además, contempla responsabilidad civil cruzada, es decir, cubre los daños que causen entre sí “el asegurado”, que en este caso es el Tren Suburbano Buenavista-AIFA y el Tren Suburbano Buenavista-Cuautitlán, “sus empleados y/o funcionarios, dando lugar al pago de un solo deducible cuando proceda, con cargo para el responsable del siniestro, refiriéndose a daños materiales causados a bienes muebles e inmuebles y a personas”.

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