Largas filas para arribar a un convoy, empujones, esperas de más de 30 minutos y calor sofocante es lo que padecen usuarios del Metro ante la tardanza de convoyes que se registra en la red por ausentismo de trabajadores del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo.

Este viernes, integrantes del sindicato no laboraron horas extras, lo que implicó una disminución de los trenes que circulan en las 12 líneas. Lo anterior, derivado de que aún no hay acuerdos con el gobierno capitalino para mejorar condiciones laborales.

Durante un recorrido que realizó EL UNIVERSAL, se observaron largas filas para acceder a los convoyes que arribaban a las estaciones ya con alta afluencia de usuarios, lo que ocasionaba empujones entre pasajeros, además de esperas de más 30 minutos para entrar al convoy.

Se observaron largas filas para acceder a los convoyes que arribaban a las estaciones ya con alta afluencia de usuarios. Foto: Laura Arana / EL UNIVERSAL

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“Está pesado. El Metro todos los días si no falla algo, se avienta alguien, o explota algo, pero siempre hay un motivo por el cual el servicio está horrible. Hoy el Metro solo dice que hay afluencia alta, pero desconocía que era porque no hay acuerdos con los trabajadores”, dijo Heriberto, pasajero de la línea 3.

“Más de media hora hice para subirme al tren y moverme de Guerrero a Hidalgo, hoy está peor que nunca. Además los ventiladores no sirven y uno se viene sofocando por el calor que se siente”, narró Natalia pasajera de la línea B del Metro.

“Si el problema es con el sindicato que lo atiendan. Puro pretexto del gobierno capitalino. Esto ya es insoportable. Ahorita aún no es hora pico, ni llueve, imaginen como se pondrá”, refirió Tadeo usuario de la línea 2.

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