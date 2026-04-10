La consulta pública para el Plan General de Desarrollo (PGD) 2025-2045, “es un proceso sólido” y que se sostiene por sí mismo, afirmó el titular de la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana (Metrópolis), Pablo Yanes Rizo.

“La consulta es un proceso sólido, estamos absolutamente seguros que tiene todos los elementos para defender el proceso por las vías que se planteen, hay todos los elementos, todos los documentos, es contundente el volumen de participación, pero claro, en su momento se responderán a los recursos que se interpongan, pero la confianza en que este es un proceso que se sostiene por sí mismo, no tenemos duda de que así es”, dijo.

Al presentar los resultados de la consulta, junto a la titular del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva (IPDP), Patricia Ramírez Kuri, el secretario señaló que la apuesta es que en el transcurso de este mismo año se apruebe el PGD, y recordó que se dieron dos prórrogas a la consulta como respuesta a la solicitud de los ciudadanos de que hubiera más escucha.

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“En el tema de los tiempos, no quisimos poner una fecha específica, pero la apuesta es que en el curso de este año se acuerde del PGD. Puede ser un poco antes, puede ser un poco después, pero en este año la propuesta es que quede aprobada”, señaló.

Afirmó que “con muchos de los sectores que han manifestado objeciones” se han reunido para escuchar sus propuestas. De esta forma, afirmó que el diálogo no termina pero consideró importante que deben “irse materializando el cumplir con responsabilidades constitucionales como es la de que la ciudad tenga un Plan General de Desarrollo”, explicó.

Se dio a conocer que como parte de la consulta se realizaron 486 talleres participativos, así como 301 foros conversatorios.

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