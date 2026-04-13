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Tras la tregua del fin de semana de trabajo normal, se prevé que integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo () retomen hoy las medidas de y no laborar horas extras en la red del Metro.

Hasta ayer por la tarde, personal del sindicato confirmó que se mantenía firme la protesta.

El paro escalonado del sindicato del Metro —que se inició el pasado viernes, se detuvo sábado y domingo, y se prevé que sea retomado hoy— se debe a la exigencia de mejoras en el aspecto laboral, además de presupuesto y acciones para el mantenimiento a trenes e instalaciones de las 12 líneas, pues dicen que de los 391 trenes, 70% no ha recibido mantenimiento general.

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El viernes pasado, la medida de ausentismo impactó en menos corridas de trenes, pues no hubo personal que manejara los convoyes.

El SNTSTC expuso que al no salir todos los trenes por falta de personal, se dejaron de realizar 759 vueltas; 557 por falta de personal distribuidas en las 12 líneas. Lo anterior generó retrasos en tiempo de traslado y alta afluencia en andenes.

Al respecto, el Gobierno de la Ciudad ya analiza una propuesta que valora la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF). El Metro dice que las negociaciones van muy avanzadas.

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En tanto, ayer, usuarios de la Línea 3 del Metro padecieron por tercer día de retrasos en el servicio, en esta ocasión por una revisión en vías que llevó a cabo personal del STC.

El redes sociales, usuarios cuestionaron las demoras en el servicio este domingo. El Metro apuntó: “Se agiliza la marcha de los trenes en la Línea 3, después de realizar revisión en zona de vías. Permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar...”

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