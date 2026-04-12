El Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (SNTSTC) advirtió que continuará alzando la voz hasta que el Metro cumpla con los estándares de seguridad y calidad que merecen los millones de pasajeros que lo usan a diario.

Solicitó a los usuarios, “comprensión y apoyo solidario para poder enfrentar esta difícil situación”.

El viernes el sindicato inició el primer paro escalonado derivado de falta de acuerdos con el gobierno capitalino sobre mejoras laborales. Advirtió que continuarán las medidas hasta que haya una respuesta. Al respecto, la dirección del Metro informó que las negociaciones van avanzadas y la Secretaría de Administración y Finanzas ya valora una propuesta y se está a la espera de una respuesta.

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A través de un comunicado, el SNTSTC destacó que, “nuestra mayor preocupación por la falta de atención y respuestas oportunas de parte del Gobierno de la Ciudad de México a nuestras justas demandas y necesidades, que son urgentes para poder cumplir con el mantenimiento de las vías, trenes e instalaciones fijas con que opera el Metro”.

“Las constantes fallas, retrasos y condiciones deficientes evidencian el completo abandono de este medio de transporte, lo cual pone en riesgo su seguridad, su tiempo y su calidad de vida. Resulta inaceptable que pese a las reiteradas solicitudes que hemos hecho de manera personal y por escrito a las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México, éstas continúen postergando soluciones reales y efectivas”.

Precisó que la falta de inversión, planeación y compromiso de parte del Gobierno de la Ciudad de México, se traduce en un servicio cada vez más deteriorado.

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¿Qué exige el sindicato del Metro?

El SNTSTC solicitó al Gobierno de la Ciudad de México, que para garantizar la seguridad de usuarios y trabajadores se requiere:

Mantenimiento integral y permanente a trenes, vías e instalaciones fijas.

Atención inmediata a las fallas estructurales y operativas de la Red del Metro.

Que el uso de recursos destinados al Metro se ejerza para lo que está destinado.

No a la ejecución de trabajos innecesarios de embellecimiento superficial de estaciones.

No a la reducción de carriles en la calzada de Tlalpan.

No a la calzada elevada que se construye paralela a la Línea 2, por comprometer la seguridad de las instalaciones del Metro.

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Dijo que de un total de 391 trenes, el 70% no ha recibido el mantenimiento general, contando con más 2 millones de kilómetros recorridos, siendo el límite para su mantenimiento de 750 mil kilómetros; el 30% de los Trenes recibe mantenimiento incompleto. (Parcial).

Además de que 84 trenes se encuentren detenidos en talleres por falta de refacciones.

“Sólo contemos con 68 trenes en buenas condiciones, los cuales circulan en las Líneas 1 y 12”, dijo.

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También refirió que los equipos de Instalaciones Fijas, con más de 50 años en operación, son obsoletos y no se les brinda el mantenimiento adecuado por falta de presupuesto.

“Las vías por donde circulan los trenes se encuentren en pésimas condiciones por la falta de un mantenimiento adecuado”.

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