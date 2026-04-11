Usuarios del Metro padecieron aglomeraciones y retrasos en el paso de los trenes de hasta 50 minutos en toda la red, aunque una de las más afectadas fue la Línea 3, que va de Indios Verdes a Universidad, debido al primer paro escalonado que aplicaron integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (SNTSTC) ante la falta de acuerdos con el Gobierno de la Ciudad de México sobre mejoras laborales.

Debido a ello, los sindicalizados aplicaron ausentismo, es decir, no laboraron horas extras, lo que generó afectaciones en áreas operativas y técnicas.

De los 250 trenes considerados para brindar servicio el viernes, solamente 153 estuvieron activos, es decir, 97 no recorrieron los trayectos debido a la falta de personal, explicó el sindicato.

En la Línea 1 circularon 10 de 28 trenes; en la Línea 2, solamente 21 de 28; en la 3 operaron 20 de 35; en la 4, únicamente cinco de siete convoyes.

En la Línea 5 operaron nueve de 11; en la 6, un estimado de siete de 11 unidades; en la 7 prestaron servicio 14 de 16 trenes, mientras que en la Línea 8, un total de 16 de 23 convoyes salieron; en la 9 funcionaron 21 de 22.

En la Línea B, 16 de 25; en la Línea 12, 25 de 27, y en la A se movilizaron 11 de 17.

Afectaciones

Durante un recorrido que realizó EL UNIVERSAL por la mañana y al mediodía se observaron largas filas de usuarios tanto en accesos al Metro como en andenes.

Los pasajeros de las líneas 3, 1 y B, entre empujones y esperas de más de 30 minutos, buscaron subir a un tren y llegar a sus destinos. Incluso hubo quienes reportaron 50 minutos para abordar un convoy, debido a que las unidades arribaban llenas a las estaciones y se tardaban en reiniciar el recorrido.

Dentro del vagón, las largas esperas se vivieron a pie, amontonados y con alta sensación de calor por el clima y por la falta de aire acondicionado en algunos vagones que se quedaron largos tiempos en estaciones y andenes.

Los usuarios mostraron expresiones de molestia y desconocimiento sobre el mal servicio.

“Está pesado. El Metro todos los días, si no falla algo, se avienta alguien o explota algo, pero siempre hay un motivo por el cual el servicio está horrible. Hoy el Metro sólo dice que hay afluencia alta, pero desconocía que era porque no hay acuerdos con los trabajadores”, mencionó Heriberto, pasajero de la Línea 3.

“Más de media hora hice para subirme al tren y moverme de Guerrero a Hidalgo, hoy está peor que nunca. Además, los ventiladores no sirven y uno se viene sofocando por el calor que se siente”, narró Natalia, usuaria de la Línea B del Metro.

“Si el problema es con el sindicato, que lo atiendan. Puro pretexto del Gobierno capitalino. Esto ya es insoportable. Ahorita aún no es hora pico, ni llueve, imaginen cómo se pondrá”, refirió Tadeo, usuario de la Línea 2.

El pasado 4 de febrero, el sindicato del Metro anunció paros escalonados si no había soluciones a sus demandas laborales y de mejorar el presupuesto que recibe el sistema de transporte.

En esa ocasión, refirieron que el 3 de marzo llevarían a cabo un “paro de brazos caídos” por la falta de respuesta de las autoridades. Sin embargo, ambas partes dieron a conocer el 28 de febrero que habían alcanzado acuerdos técnico-operativos, por lo que las actividades laborales continuarían sin modificaciones y se dejó sin efecto el acto de protesta que había sido anunciado.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.