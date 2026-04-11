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Este sábado y domingo, el Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (SNTSTC) trabajarán normal y será hasta el lunes cuando retomen las ausencias y no aplicará horas extras, hasta que el gobierno capitalino asuma acuerdos que favorezcan sus demandas laborales.

El SNTSTC informó a EL UNIVERSAL, “hoy el servicio es normal en todas las líneas. Reanudamos nuestras protestas el próximo lunes. Y si no responden, aumentaremos las mismas”, expuso.

Al momento, la estación Universidad, de la línea 3 se encuentra en calma después de que ayer fue una de las de mayor demanda de usuarios.

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Sin embargo, el Metro señaló que hay alta afluencia de pasajeros a lo largo de las línea 3 y 7.

¿Cuál fue el impacto de ausentismo de trabajadores del sindicato?

El SNTSTC expuso que al no salir todos los trenes por falta de personal, se dejaron de realizar 759 vueltas; 557 por falta de personal distribuidas en las siguientes líneas:

L1=38, L2=40, L3=99, L4=44, L5=29, L6=73, L7=45, L8=17, L9=54, L12=26, LA=13, LB_79.

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