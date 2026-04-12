El primer paro escalonado de trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro generó afectaciones significativas en la operación del servicio y en la movilidad de millones de usuarios en la Ciudad de México, esto debido a la falta de acuerdos entre el sindicato y el Gobierno capitalino.

El movimiento comenzó con la decisión de trabajadores sindicalizados de no hacer horas extras, lo que derivó en ausentismo en áreas técnicas y operativas, lo que impactó directamente en la circulación de trenes en diversas líneas del Metro.

Este paro representa un punto crítico luego de una serie de tensiones laborales entre el sindicato y las autoridades capitalinas, que se fueron gestando durante varias semanas y que terminaron por afectar a millones de usuarios que usan el transporte público.

Lee también Sindicato del Metro mantendrá protestas; denuncia falta de mantenimiento y exige seguridad en trenes e instalaciones

¿Qué derivó en el paro escalonado del Metro?

Previo al paro, el Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (SNTSTC) manifestó inconformidades respecto a las condiciones laborales, falta de mantenimiento en trenes e instalaciones, así como la necesidad de mayor presupuesto para garantizar la seguridad del sistema.

Desde entonces, el gremio advirtió sobre un creciente malestar entre la base trabajadora y solicitó la intervención de autoridades capitalinas para atender sus demandas.

Trabajadores del Metro convocan a protesta de "brazos caídos"

Como parte de sus acciones, el sindicato marchó, el pasado 4 de febrero, hacia el Zócalo capitalino para visibilizar sus demandas, entre ellas mejores condiciones laborales, seguridad y mantenimiento del sistema.

Posteriormente, el 27 de febrero, los trabajadores anunciaron una protesta de “brazos caídos” para el 3 de marzo, en la que no realizarían horas extras, especialmente en áreas técnicas y operativas, lo que anticipaba posibles afectaciones en el servicio.

Lee también Inicia el primer paro escalonado de trabajadores del Metro; ausentismo afecta operación y tiempos de traslado

Metro CDMX confía en dialogar con trabajadores

Por su parte, el director del Metro, Adrián Rubalcava, aseguró que el servicio se mantendría en operación en las 12 líneas y destacó una supuesta coordinación con los trabajadores.

Asimismo, señaló que las negociaciones con el sindicato estaban avanzadas y pidieron paciencia a los usuarios ante los retrasos y la saturación del servicio.

El director expresó confianza en que el diálogo permitiría alcanzar acuerdos y evitar mayores afectaciones.

Sindicato del Metro mantiene protestas

Pese a los intentos de negociación, el paro escalonado se llevó a cabo, lo que derivó en una reducción considerable del servicio: de 250 trenes programados, solo 153 operaron, dejando fuera de circulación a 97 unidades.

Lee también Sindicato del Metro pone en jaque a la CDMX

Las afectaciones se extendieron a diversas líneas de la red, lo que provocó una saturación en estaciones, largos tiempos de espera y complicaciones en la movilidad de los usuarios. Se reportaron retrasos de entre 40 minutos y más de una hora, así como trenes saturados.

Tras la jornada de afectaciones, el sindicato reiteró que mantendría sus protestas en caso de no obtener soluciones a sus demandas, insistiendo en la falta de mantenimiento y en riesgos para la seguridad de usuarios y trabajadores.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/LL