La dirección del Metro que encabeza Adrián Rubalcava aseguró que confían que el diálogo y la concertación permitirán dar solución a las demandas del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo que anunciaron realizarán una marcha el próximo 4 de febrero ante la falta de respuesta a sus demandas.

En una tarjeta informativa, el Metro destacó que “Históricamente ha existido una relación respetuosa de los posicionamientos a la opinión pública que emite la representación gremial”.

“Existe confianza en que el diálogo y la concertación permitirán dar solución a las demandas de la base trabajadora del STC Metro, con la convicción de que todos y cada uno de quienes integramos al organismo, trabajamos los 365 días del año para ofrecer servicio a 4.5 millones de usuarios diarios”, apuntó.

Esta tarde, el sindicato anunció que marcharán como protesta con todos los trabajadores del Metro, el próximo miércoles 4 de febrero a partir de las 15:30 horas.

La manifestación partirá de la estación del Metro Balderas hacia el Zócalo Capitalino, “con la finalidad de dar a conocer la opinión pública sobre la situación que enfrentamos y exigir a la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, la atención urgente y necesaria a los asuntos mencionados, buscando así soluciones que beneficien tanto a los trabajadores como a los usuarios de este medio de transporte”, expusieron integrantes del Comité Ejecutivo Nacional que encabeza Fernando Espino.

