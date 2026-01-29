Más Información

Salinas acuerda pagar más de 32 mmdp por impuestos; adelanta 10 mil millones y le restan 18 pagos

Descarrilamiento del Interoceánico: Cerré los ojos y sentí como se volteaba el tren, relata víctima; iba a exceso de velocidad, asegura

Trump pondrá aranceles a quienes den petróleo a Cuba; declara emergencia nacional

Sergio Torres Félix, diputado de MC baleado en Culiacán, es trasladado a un hospital de alta especialidad; continúa delicado

Otorgan suspensión definitiva a exrector de Universidad Autónoma de Campeche; nombramiento de Fanny Guillermo queda sin efecto

"El CIDE tiene que trabajar para recuperarse": Rosaura Ruiz habla de la salida de Romero Tellaeche

La dirección del Metro que encabeza aseguró que confían que el diálogo y la concertación permitirán dar solución a las demandas del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo que anunciaron realizarán una marcha el próximo 4 de febrero ante la .

En una tarjeta informativa, el Metro destacó que “Históricamente ha existido una de los posicionamientos a la opinión pública que emite la representación gremial”.

“Existe confianza en que el diálogo y la concertación permitirán dar solución a las demandas de la base trabajadora del STC Metro, con la convicción de que todos y cada uno de quienes integramos al organismo, trabajamos los 365 días del año para ofrecer servicio a 4.5 millones de usuarios diarios”, apuntó.

Esta tarde, el sindicato anunció que marcharán como protesta con todos los trabajadores del Metro, el próximo miércoles 4 de febrero a partir de las 15:30 horas.

La manifestación partirá de la estación del Metro Balderas hacia el Zócalo Capitalino, “con la finalidad de dar a conocer la opinión pública sobre la situación que enfrentamos y exigir a la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, la atención urgente y necesaria a los asuntos mencionados, buscando así soluciones que beneficien tanto a los trabajadores como a los usuarios de este medio de transporte”, expusieron integrantes del Comité Ejecutivo Nacional que encabeza Fernando Espino.

