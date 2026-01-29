Más Información

Nueva compra masiva del libro "Grandeza" de AMLO, ahora para diputados; Arturo Ávila regala ejemplar a morenistas

Nueva compra masiva del libro "Grandeza" de AMLO, ahora para diputados; Arturo Ávila regala ejemplar a morenistas

Diputados de MC baleados continúan hospitalizados; Sergio Torres está delicado, pero estable y Elizabeth Montoya perdió un ojo

Diputados de MC baleados continúan hospitalizados; Sergio Torres está delicado, pero estable y Elizabeth Montoya perdió un ojo

Venezuela aprueba reforma petrolera afín a EU; pretende atraer inversión privada

Venezuela aprueba reforma petrolera afín a EU; pretende atraer inversión privada

"El CIDE tiene que trabajar para recuperarse”: Rosaura Ruiz habla de la salida de Romero Tellaeche

"El CIDE tiene que trabajar para recuperarse”: Rosaura Ruiz habla de la salida de Romero Tellaeche

Destitución en el CIDE; juzgado niega suspensión provisional a Romero Tellaeche

Destitución en el CIDE; juzgado niega suspensión provisional a Romero Tellaeche

Tripulación de Tren Interoceánico no activó válvula de emergencia; transporte no contaba con velocímetro, señala dictamen de la FGR

Tripulación de Tren Interoceánico no activó válvula de emergencia; transporte no contaba con velocímetro, señala dictamen de la FGR

Al destacar que entre 2024 y 2025, la Ciudad de México tuvo un aumento del 45% en la Inversión Extranjera Directa (IED), la jefa de Gobierno, , se comprometió a consolidar a la capital del país como “una ciudad amigable” para la .

Junto al secretario de Economía de México, , la mandataria capitalina encabezó la instalación del Comité Promotor de Inversiones de la Ciudad de México, en donde también presentaron a "Taruk", el primer autobús eléctrico diseñado y fabricado en México, particularmente en la alcaldía Iztapalapa.

Junto al secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, la mandataria capitalina encabezó la instalación del Comité Promotor de Inversiones de la Ciudad de México. Foto: Especial.
Junto al secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, la mandataria capitalina encabezó la instalación del Comité Promotor de Inversiones de la Ciudad de México. Foto: Especial.

Brugada Molina destacó que se necesita una simplificación administrativa estructural y profunda, acompañada de digitalización, para impulsar las inversiones en la CDMX como parte del Plan México.

Lee también:

“Queremos elevar la complejidad económica de la ciudad y diversificar el tejido productivo; y también promover, apoyar, los nuevos motores del crecimiento económico. Es decir, aquellas ramas en las que está desarrollándose la ciudad y hay y se debe generar apoyo para lograrlo”, dijo.

Brugada instala Comité Promotor de Inversiones de CDMX; resalta aumento del 45% en IED. Foto: Especial.
Brugada instala Comité Promotor de Inversiones de CDMX; resalta aumento del 45% en IED. Foto: Especial.

En el Museo de la Ciudad de México, la mandataria expuso que hay diversos nodos en la propia capital que se pueden fortalecer; por ejemplo, estrategias de reindustrialización responsables con el medio ambiente en Tláhuac e Iztapalapa, o seguir expandiendo el desarrollo industrial en Vallejo.

“También tenemos un enorme potencial agroecológico, en los territorios del sur. Y en Tlalpan y Xochimilco hay condiciones propicias para la expansión de la industria biotecnológica y farmacéutica. Entonces, pues digamos que estos nodos o estas nuevas centralidades que han surgido -algunas han estado desde hace mucho-, pueden fortalecerse”, afirmó.

Brugada instala Comité Promotor de Inversiones de CDMX; resalta aumento del 45% en IED. Foto: Especial.
Brugada instala Comité Promotor de Inversiones de CDMX; resalta aumento del 45% en IED. Foto: Especial.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]