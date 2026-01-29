Al destacar que entre 2024 y 2025, la Ciudad de México tuvo un aumento del 45% en la Inversión Extranjera Directa (IED), la jefa de Gobierno, Clara Brugada, se comprometió a consolidar a la capital del país como “una ciudad amigable” para la inversión.

Junto al secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, la mandataria capitalina encabezó la instalación del Comité Promotor de Inversiones de la Ciudad de México, en donde también presentaron a "Taruk", el primer autobús eléctrico diseñado y fabricado en México, particularmente en la alcaldía Iztapalapa.

Junto al secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, la mandataria capitalina encabezó la instalación del Comité Promotor de Inversiones de la Ciudad de México. Foto: Especial.

Brugada Molina destacó que se necesita una simplificación administrativa estructural y profunda, acompañada de digitalización, para impulsar las inversiones en la CDMX como parte del Plan México.

“Queremos elevar la complejidad económica de la ciudad y diversificar el tejido productivo; y también promover, apoyar, los nuevos motores del crecimiento económico. Es decir, aquellas ramas en las que está desarrollándose la ciudad y hay y se debe generar apoyo para lograrlo”, dijo.

Brugada instala Comité Promotor de Inversiones de CDMX; resalta aumento del 45% en IED. Foto: Especial.

En el Museo de la Ciudad de México, la mandataria expuso que hay diversos nodos en la propia capital que se pueden fortalecer; por ejemplo, estrategias de reindustrialización responsables con el medio ambiente en Tláhuac e Iztapalapa, o seguir expandiendo el desarrollo industrial en Vallejo.

“También tenemos un enorme potencial agroecológico, en los territorios del sur. Y en Tlalpan y Xochimilco hay condiciones propicias para la expansión de la industria biotecnológica y farmacéutica. Entonces, pues digamos que estos nodos o estas nuevas centralidades que han surgido -algunas han estado desde hace mucho-, pueden fortalecerse”, afirmó.

Brugada instala Comité Promotor de Inversiones de CDMX; resalta aumento del 45% en IED. Foto: Especial.

