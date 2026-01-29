Más Información

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana () de la Ciudad de México detuvieron a dos personas posiblemente relacionadas con el a un ciudadano que pretendía adquirir un vehículo anunciado en redes sociales, en la alcaldía Álvaro Obregón.

La detención se realizó tras atender una denuncia por un robo en proceso en el cruce de las calles Uruguayos y Antigua Vía a la Venta, en la . En el sitio, la víctima informó que, luego de acordar la compra de un vehículo mediante una aplicación de mensajería instantánea, fue agredida y despojada de dinero en efectivo por dos sujetos, quienes huyeron en una motocicleta.

Detienen a dos personas posiblemente relacionadas con robo de dinero en la alcaldía Álvaro Obregón. Foto: Especial.
Con apoyo del Centro de Comando y Control (C2) Poniente, se implementó un cerco virtual que permitió ubicar la motocicleta en calles de la colonia Lomas de Becerra. La persecución concluyó en el cruce de Puente de Ixtlá y 3 de mayo, donde los tripulantes fueron interceptados por los uniformados.

Durante una revisión preventiva, los oficiales aseguraron una réplica de arma de fuego, cinco teléfonos celulares y la motocicleta presuntamente utilizada para la huida. Los detenidos, identificados como René Francisco “N” y Ángel Uriel “N”, de 24 y 31 años de edad, fueron puestos a disposición del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.

Detienen a dos personas posiblemente relacionadas con robo de dinero en la alcaldía Álvaro Obregón. Foto: Especial.
