La alcaldía Cuauhtémoc informó que la edil sostuvo una reunión con el secretario de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, , a fin fortalecer el intercambio de información y definir acciones conjuntas por la seguridad de la demarcación.

Explicó que durante la reunión se abordaron temas como el robo de autopartes, las riñas en vía pública, la operación de centros nocturnos en zonas como la y otros corredores, así como la atención a personas en situación de calle, con un enfoque de coordinación operativa y territorial.

Alcaldesa de Cuauhtémoc y Pablo Vázquez realizan reunión; fortalecen intercambio de información y definen acciones conjuntas de seguridad. Foto: Especial.
Así como el seguimiento permanente a las denuncias vecinales, "como parte de una estrategia que privilegia la colaboración entre ambos niveles de gobierno".

En un comunicado la demarcación indicó que el encuentro se llevó a cabo la mañana de este jueves en las instalaciones de la dependencia, y tuvo como objetivo revisar la agenda de seguridad en la demarcación y hablar de la presencia policial en puntos estratégicos de la demarcación.

Alcaldesa de Cuauhtémoc y Pablo Vázquez realizan reunión; fortalecen intercambio de información y definen acciones conjuntas de seguridad. Foto: Especial.
La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega destacó que la seguridad se atiende sin simulaciones y con responsabilidad institucional: “aquí no se rodea el problema, se entra de frente, se coordina y se actúa”.

