CDMX está lista en seguridad para recibir el Mundial: Pablo Vázquez; “hay estrategias para todos los riesgos”, dice en Con los de Casa

De cara al Mundial de la FIFA 2026, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, afirmó que "la Ciudad de México ya cuenta con un plan de seguridad específico para el evento", el cual no fue improvisado ni diseñado recientemente, sino que se ha venido construyendo desde administraciones anteriores y se ha ido intensificado, con un esquema basado en planeación, prevención y coordinación interinstitucional.

Durante una entrevista en Con los de Casa, junto al Director Editorial General de EL UNIVERSAL, David Aponte y la columnista Maite Azuela, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana señaló que los trabajos de seguridad no comenzaron con el cambio de gobierno, ya que “no iniciaron los trabajos de seguridad con el inicio de la administración, se llevaba ya camino recorrido durante la administración de la doctora Claudia Sheinbaum”, y agregó que actualmente existe una coordinación estrecha con el Gobierno de México para atender los retos que implica el certamen.

Vázquez detalló que la estrategia de seguridad para el Mundial no se diseña por alcaldías, sino desde una perspectiva territorial, con operativos específicos para corredores turísticos, polígonos de alta afluencia, sedes de festivales futboleros, aeropuertos y el Estadio Azteca, además de esquemas especiales de movilidad y atención a visitantes.

Lee también: Alcalde de Benito Juárez destaca trabajo permanente de Blindar BJ360°; es el segundo municipio más seguro del país, enfatiza

“Para cada uno de esos riesgos hemos generado estrategias; hay situaciones con baja probabilidad, pero alto impacto y otras con alta probabilidad y menor impacto, y nos preparamos para todas”, dijo, desde las instalaciones del Gran Diario de México.

Indicó que de acuerdo con estimaciones compartidas por la propia FIFA, la Ciudad de México podría recibir alrededor de seis millones de personas durante el periodo mundialista, cifra que consideró manejable para la capital, al compararla con otros eventos masivos que la ciudad ha atendido históricamente.

Pablo Vázquez señaló que existe coordinación con Estados Unidos y con otras embajadas por los canales diplomáticos formales, bajo la conducción del Gobierno de México, y que se analizan prácticas internacionales para mejorar la atención y respuesta en materia de seguridad durante el Mundial.

Explicó que, además de la seguridad, se contempla un esquema de movilidad integral, con transporte público, rutas rehabilitadas, ciclovías y mecanismos de traslado remoto similares a los utilizados en eventos como la Fórmula 1.

Lee también: Diputada del PVEM pide vigilar inmediaciones del Mercado de Sonora para frenar venta ilegal de animales; la CDMX no puede permitir eso, dice

El funcionario agregó que el enfoque preventivo incluye capacitación a voluntarios, atención en distintos idiomas y protocolos específicos para eventos masivos, con el objetivo de que visitantes nacionales e internacionales cuenten con información, orientación y canales claros de atención durante el torneo.

Delitos de alto impacto y combate a la extorsión

Durante la conversación, el funcionario abordó el tema de la extorsión y explicó que el incremento en las carpetas de investigación responde a cambios legales y a una estrategia específica de denuncia. Señaló que “entre 2024 y 2025 crecieron las carpetas de investigación por extorsión, pero esto tiene que ver con una reforma legal que permitió perseguir el delito de oficio y promover la denuncia”.

Añadió que este ajuste ha tenido efectos en la acción institucional, al registrar “33% más detenciones por extorsión y 100 por ciento más vinculaciones a proceso”, lo que, dijo, refleja una mayor capacidad de investigación y judicialización. Precisó además que “más del 90 por ciento de los casos de extorsión en la ciudad son telefónicos o digitales”, por lo que reiteró el llamado a colgar ante llamadas amenazantes y reportar de inmediato al 089.

Lee también: Secretaría de Finanzas de CDMX reporta aumento de más del 8% en ingresos de la capital en 2025; destaca emisión de licencia permanente

Sobre el refugio Franciscano

En relación con el caso del Refugio Franciscano, Vázquez sostuvo que la intervención del Gobierno de la Ciudad de México tuvo como único objetivo garantizar el bienestar animal. Afirmó que “el gobierno de la ciudad intervino con una razón y un fin exclusivo, que es garantizar el bienestar animal”, tras acreditarse diversas condiciones que configuraban maltrato, como problemas de espacio, higiene, alimentación y atención veterinaria.

Indicó que actualmente los animales se encuentran en mejores condiciones y que el proceso avanzará hacia la adopción, conforme a la ley. “Creemos en la adopción, nuestra ley dice que la adopción es un destino deseable y vamos a supervisar que así sea”, señaló, al agregar que las autoridades mantendrán seguimiento para asegurar el cuidado adecuado de los animales.

Finalmente, reiteró que la capital se prepara para recibir el Mundial con una infraestructura de seguridad consolidada, una coordinación activa entre niveles de gobierno y un enfoque que permita atender tanto la dimensión internacional del evento como los retos de seguridad cotidianos de la ciudad.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/ml