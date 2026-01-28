La Secretaría de Administración y Finanzas dio a conocer que al cuarto trimestre de 2025 -con cifras preliminares-, los ingresos totales de la CDMX ascendieron a 334 mil 327.6 millones de pesos, que representan un crecimiento anual de 8.5% respecto a lo recaudado en 2024.

En un comunicado, la dependencia precisó que hizo entrega del Informe de Avance Trimestral correspondiente a enero–diciembre de 2025, en el que se destaca un crecimiento de 21.7% anual de los ingresos locales –es decir, los que recauda la propia ciudad– con un monto de 150 mil 635.2 millones de pesos.

Dentro de ese rubro, los ingresos tributarios se incrementaron 24.9% respecto a lo recaudado el año anterior, con un crecimiento de 37.5% en la recaudación del Impuesto sobre Nóminas y de 21.8% anual en la recaudación del Impuesto Predial, indica el documento.

Destacan mayor emisión de licencias permanentes

Licencia permanente de la CDMX. Foto: X @ClaraBrugadaM

En el comunicado, la dependencia encabezada por Juan Pablo de Botton, resaltó que 2025 fue el año “con mayor número de licencias permanentes emitidas en la historia de la Ciudad de México”, al alcanzar la cifra de un millón 407 mil 665 licencias.

Al cierre del año pasado, el programa de licencia permanente que echó a andar la administración capitalina acumuló un millón 620 mil 864 licencias emitidas, superando el estimado inicial de un millón de licencias.

Lo anterior, de acuerdo con la Secretaría “refleja la alta aceptación por parte de la ciudadanía”.

“Asimismo, se redujo en 40% el tiempo promedio de atención en las tesorerías y centros de atención para la emisión de licencias, a pesar de que la demanda es cuatro veces mayor respecto a los meses previos a su implementación”, precisa el documento.

dmrr/cr