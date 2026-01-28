Más Información

Sergio Torres Félix, diputado emecista baleado, está grave, confirma gobernador de Sinaloa; "se encuentra en quirófano", señala

Sergio Torres Félix, diputado emecista baleado, está grave, confirma gobernador de Sinaloa; "se encuentra en quirófano", señala

Caen tres presuntos implicados en masacre de Salamanca; son detenidos en zona de influencia del Cártel de Santa Rosa de Lima

Caen tres presuntos implicados en masacre de Salamanca; son detenidos en zona de influencia del Cártel de Santa Rosa de Lima

Dos detenidos y presunto exceso de velocidad, lo que sabemos del descarrilamiento del Tren Interoceánico; se cumple un mes

Dos detenidos y presunto exceso de velocidad, lo que sabemos del descarrilamiento del Tren Interoceánico; se cumple un mes

¿Quién es la diputada Elizabeth Rafaela Montoya Ojeda? Fue atacada a tiros esta tarde en Culiacán

¿Quién es la diputada Elizabeth Rafaela Montoya Ojeda? Fue atacada a tiros esta tarde en Culiacán

Él es Sergio Torres Félix, líder de MC en Sinaloa baleado este miércoles; fue secretario de Pesca durante gobierno de Quirino Ordaz

Él es Sergio Torres Félix, líder de MC en Sinaloa baleado este miércoles; fue secretario de Pesca durante gobierno de Quirino Ordaz

Cae Israel Vizcarra Beltrán, "El Palillo", jefe de plaza en "El Dorado"; es señalado de producir drogas para "Los Mayitos"

Cae Israel Vizcarra Beltrán, "El Palillo", jefe de plaza en "El Dorado"; es señalado de producir drogas para "Los Mayitos"

La tarde de este miércoles se registró un en una fábrica de corrugados de plástico ubicada en la colonia San Pedro de los Pinos, en la .

De acuerdo con los primeros reportes, el siniestro ocurrió en un inmueble localizado sobre , calle 15, 1ra Victoria, en el cruce de calle 18 y Zapotecas. Tras recibir el aviso, autoridades acudieron al lugar para verificar la situación y mantener informada a la ciudadanía.

Se registra un incendio en una fábrica presuntamente de cartón y plástico en la colonia San Pedro de los Pinosl. Bomberos de diferentes demarcaciones combaten el fuego. Foto: Valente Rosas/ EL UNIVERSAL.
Se registra un incendio en una fábrica presuntamente de cartón y plástico en la colonia San Pedro de los Pinosl. Bomberos de diferentes demarcaciones combaten el fuego. Foto: Valente Rosas/ EL UNIVERSAL.

Lee también:

Al sitio se movilizaron cuerpos de emergencia, quienes trabajaron en el control y mitigación del fuego, así como en la evaluación de riesgos para la población y predios aledaños. Hasta el momento, no se han reportado personas lesionadas, aunque se mantiene la vigilancia en la zona.

Hasta el momento, no se han reportado personas lesionadas. Foto: Valente Rosas/ EL UNIVERSAL.
Hasta el momento, no se han reportado personas lesionadas. Foto: Valente Rosas/ EL UNIVERSAL.

Las autoridades exhortaron a la población a evitar la zona, permitir el paso de los servicios de emergencia y atender las indicaciones oficiales mientras continúan las labores correspondientes.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]