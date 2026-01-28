Más Información
La tarde de este miércoles se registró un incendio en una fábrica de corrugados de plástico ubicada en la colonia San Pedro de los Pinos, en la alcaldía Álvaro Obregón.
De acuerdo con los primeros reportes, el siniestro ocurrió en un inmueble localizado sobre Avenida Central, calle 15, 1ra Victoria, en el cruce de calle 18 y Zapotecas. Tras recibir el aviso, autoridades acudieron al lugar para verificar la situación y mantener informada a la ciudadanía.
Al sitio se movilizaron cuerpos de emergencia, quienes trabajaron en el control y mitigación del fuego, así como en la evaluación de riesgos para la población y predios aledaños. Hasta el momento, no se han reportado personas lesionadas, aunque se mantiene la vigilancia en la zona.
Las autoridades exhortaron a la población a evitar la zona, permitir el paso de los servicios de emergencia y atender las indicaciones oficiales mientras continúan las labores correspondientes.
