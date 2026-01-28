Más Información

La invita a la población a asistir a la , que se llevará a cabo el próximo lunes 2 de febrero en la explanada de la demarcación.

En un horario de 8:00 a 21:00 horas, como parte de las celebraciones por el .

En un comunicado, la alcaldía señaló que el evento contará con la participación de expositores provenientes de diversos estados de la República Mexicana como Oaxaca, Puebla y Michoacán, así como representantes a nivel internacional.

También participarán mujeres indígenas emprendedoras que ofrecerán tamales elaborados con recetas tradicionales de sus comunidades de origen.

Detalló que los asistentes a la Feria del Tamal y el Atole 2026 podrán saborear una amplia variedad de tamales de mole, verde, rajas, dulces, oaxaqueños y el tradicional zacahuil originario de la región Huasteca, así como opciones gourmet que podrán acompañarse con atoles de sabores como novia de Actopan, tres leches, cereza, chocolate, entre otros.

La alcaldía Venustiano Carranza agregó que el evento ofrecerá un programa artístico y cultural dirigido a todo público, con la presentación estelar del grupo Cumbia Dinamita y otros elencos más.

Indicó que se garantizará un ambiente festivo, ordenado y seguro, con las medidas necesarias para el bienestar de las familias y de todas las personas que asistan a disfrutar y saborear la gran variedad de tamales, un platillo que se ha internacionalizado.

"La Feria también tiene el propósito de impulsar el rescate de las costumbres y tradiciones mexicanas, así como fortalecer la economía local mediante el apoyo a pequeños productores de tamales y atoles, acciones que forman parte de la política cultural y social promovida por la administración encabezada por la alcaldesa Evelyn Parra", señaló la alcaldía.

