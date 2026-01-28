La Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE) de la Ciudad de México informó que lanzó una campaña para generar conciencia sobre los derechos laborales de las personas trabajadoras de la construcción, que en la capital hay alrededor de 200 mil.

Además, puso a disposición un número telefónico para este sector, a fin de brindar asesorías.

Indicó que se trata de una estrategia de difusión denominada “Las manos que construyen la Ciudad tienen derechos”, cuyo objetivo es reconocer y visibilizar la labor de este sector.

En un comunicado, la STyFE refirió que la campaña comenzó a difundirse durante este mes en espacios públicos de la Ciudad de México, entre pantallas, andenes y vagones de la red del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, así como en vallas y pantallas digitales ubicadas en vialidades principales de la capital.

Lee también: Detienen a joven armado en la GAM; tres personas más son aseguradas por agredir a policías

Destacó que entre los derechos que debe tener una persona trabajadora de la construcción se encuentran: firmar un contrato y recibir una copia; recibir un salario por el trabajo realizado en el día acordado; descansar al menos media hora para alimentos; no trabajar más de ocho horas diarias, estar afiliado a la seguridad social y ejercer su derecho a la sindicación.

Secretaría del Trabajo lanza campaña por derechos laborales de trabajadores de la construcción en CDMX; abre línea de atención. Foto: Especial.

Así como recibir las herramientas de trabajo y equipo de protección adecuados para prevenir los riesgos de trabajo, como calzado y casco de seguridad, gafas o caretas, máscaras respiratorias que protejan de gases y humos, arneses para trabajos en alturas, entre otros.

La titular de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo, Inés González, reconoció la importancia de implementar acciones que contribuyan a dignificar esta profesión, ya que el 83.1% de las personas ocupadas en esta industria se encuentra en los niveles salariales más bajos y más del 60% carecen de trabajo formal y contratos escritos.

Lee también: Unicef e IPDP lanzan consulta para juventudes; buscan su voz en el Plan de Desarrollo de la CDMX

“Con la campaña ‘Las manos que construyen la Ciudad tienen derechos’ queremos concientizar a las personas trabajadoras de la construcción sobre sus derechos laborales y también hacemos un exhorto a las empresas para que sean responsables con las obligaciones que tienen con sus trabajadores y trabajadoras, establecidas en la Ley Federal del Trabajo”, dijo.

La funcionaria capitalina agregó que esta dependencia ofrece capacitación a los empleadores para el cumplimiento oportuno y evitar conflictos laborales, así como inspecciones a los centros de trabajo.

Además, abrió un número de atención ciudadana: 5578515171, para dar asesoría jurídica y acompañamiento a las personas trabajadoras de la construcción que soliciten estos servicios.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr