Unicef en México, en coordinación con el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva (IPDP), lanzaron la Consulta a Juventudes, dirigida para que adolescentes y jóvenes puedan participar en la construcción del Plan General de Desarrollo (PGD) de la Ciudad de México.

Cabe recordar que el PGD es el instrumento de planeación que define la visión de la Ciudad de México a 20 años. Derivado de la Constitución de la Ciudad de México de 2017, el PGD representa un cambio de paradigma al transitar de una lógica de planeación de corto plazo hacia una visión estratégica de largo alcance, basada en la participación ciudadana, territorial y colectiva.

La Consulta de Juventudes, dirigida a personas jóvenes de 14 a 29 años, busca recoger de manera sencilla y accesible las opiniones, experiencias e ideas sobre la ciudad en la que viven y la que desean construir. Datos del Inegi precisan que la CDMX tiene dos millones de jóvenes en este rango de edad, y por ello, a decir de Unicef México, es de suma importancia escuchar sus voces y opiniones frente a temas que les impactan. Las y los adolescentes y jóvenes podrán participar hasta el 20 de febrero en este ejercicio.

“Desde Unicef celebramos la apertura del Gobierno de la Ciudad de México por escuchar a las juventudes y promover una planeación participativa e incluyente: no es un gesto simbólico, es un derecho y es clave para diseñar políticas más pertinentes y justas. Su participación en el Plan de Desarrollo es esencial, porque son ellas y ellos quienes vivirán los efectos de las decisiones que tomemos hoy”, señaló Fernando Carrera Castro, representante de Unicef en México.

Al respecto, la titular del IPDP, Patricia Ramírez Kuri, subrayó que “este ejercicio representa una oportunidad histórica para que las juventudes formen parte activa de la planeación del desarrollo de la Ciudad de México.”

Asimismo, Vianey Gómez Delgado, representante del Comité U-Report mencionó que, “escuchar a las juventudes implica decidir junto a quienes viven la ciudad hoy y cargarán con sus efectos mañana, desde una experiencia cotidiana que aporta miradas diversas, llenas de inclusión e innovación”

Finalmente, se hizo un llamado a las personas jóvenes a participar en la consulta hasta el 20 de febrero, invitándolas a escanear el Código QR, ingresar al enlace https://wa.link/hrpclk o enviar la palabra MIVOZCDMX por WhatsApp al 557900-9669 para activar el ChatBot que les permita compartir su voz y contribuir a la construcción del PGD.

