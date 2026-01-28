Derivado de trabajos de investigación e inteligencia, efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a Jesús Antonio “N”, de 32 años de edad, alias “El Emo”, señalado como presunto líder del grupo delictivo “Los Emos”, que opera en distintas colonias de la alcaldía Tláhuac.

De acuerdo con las indagatorias, dicha organización delictiva está vinculada con la venta de droga, el robo de vehículos y el despojo e invasión de predios y casas habitación. Además, sus integrantes presuntamente se ostentan como miembros de “La Familia Michoacana” para intimidar a sus víctimas, obligarlas a abandonar inmuebles o entregar cantidades de dinero en efectivo. También se les relaciona con un video difundido en redes sociales, en el que amenazan a integrantes de otros grupos criminales.

La detención se llevó a cabo como resultado de trabajos de gabinete y campo realizados por personal de la SSC, quienes se desplegaron en la colonia Asunción, donde implementaron vigilancias fijas y móviles. Fue en la esquina de la calle Mariano Escobedo donde los uniformados ubicaron a un sujeto al interior de un vehículo color gris, mientras manipulaba un arma de fuego.

Al aproximarse y realizarle una revisión preventiva conforme a los protocolos de actuación policial, los oficiales aseguraron un bloque de vegetal verde y seco con las características de la marihuana, con un peso aproximado de un kilogramo. Asimismo, se le encontraron 58 bolsas de plástico con la misma sustancia y 195 bolsitas que contenían una piedra blanca con las características de la cocaína, lo que dio un total de más de 250 dosis de aparente droga.

Durante la acción policial también fue asegurada un arma de fuego corta con un cargador y cuatro cartuchos útiles, dinero en efectivo, un dispositivo telefónico y un vehículo de alta gama con placas de circulación del estado de Michoacán.

Por estos hechos, el hombre fue detenido, informado de sus derechos constitucionales y, junto con lo asegurado, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.

Tras el cruce de información, se estableció que el detenido cuenta con un antecedente de presentación ante el Ministerio Público en el año 2022 por el delito de robo de vehículo sin violencia.

