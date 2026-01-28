Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a un joven que presuntamente amenazó a varias personas con un arma de fuego en calles de la colonia Aragón Inguarán, en la alcaldía Gustavo A. Madero. Durante la intervención, otras tres personas fueron aseguradas por intentar impedir la labor policial y agredir físicamente a los uniformados.

De acuerdo con el comunicado 256/2026, los hechos ocurrieron luego de que oficiales de la Policía Auxiliar (PA) recibieran, a través de la frecuencia de radio, el reporte de un sujeto que amagaba a transeúntes con un arma de fuego en el cruce de las calles Teponaxtli y Oriente 121. Al acudir al lugar, varios ciudadanos señalaron a un individuo que caminaba metros adelante.

Al marcarle el alto, el sujeto intentó huir, pero fue alcanzado por los policías, quienes le realizaron una revisión preventiva conforme a los protocolos de actuación. Durante la inspección, le aseguraron un arma de fuego corta, tres cartuchos útiles y una mochila tipo cangurera de color negro, sin que pudiera acreditar la legal portación del arma.

Posteriormente, arribaron al sitio tres personas que intentaron evitar la detención y forcejearon con los elementos policiacos. Ante estos hechos, fue detenido el probable responsable de 20 años de edad, dos mujeres de 37 y 47 años, así como un menor de edad.

A todos los detenidos se les informaron sus derechos constitucionales y, junto con lo asegurado, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

