A menos de cinco meses de la Copa del Mundo, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, afirmó que a su administración le toca conciliar todos los intereses de la CDMX para que las grandes mayorías puedan vivir la pasión del fútbol y aseguró que se aprovecha la coyuntura de la justa deportiva para fortalecer la infraestructura de la ciudad.

“Al Gobierno de la Ciudad, nos toca hacer que la gran mayoría de la población, pueda vivir este Mundial, desde el deporte; y para ello estamos trabajando mucho”, afirmó.

Al encabezar el anuncio del Trophy Tour de la Copa del Mundo, la mandataria reiteró que se trabaja en conjunto con los alcaldías para la construcción de 500 canchas de futbol en las distintas demarcaciones, con la intención de que las infancias y juventudes de la CDMX no sólo sean espectadores del Mundial, sino que puedan vivir y disfrutar del deporte más democrático que es el futbol.

“Porque el futbol se puede jugar en cualquier lugar, en cualquier esquina, en cualquier cancha; en un patio, en la calle; y la gente se mueve, y genera pasión el futbol. Así que queremos que esa pasión también se genere, con la participación de estos grandes eventos que estamos convocando”, señaló.

En la explanada del Monumento a la Revolución, Brugada Molina adelantó que este domingo será la final del torneo de futbol de las infancias, que tendrá lugar en el Deportivo Magdalena Mixiuhca, como parte de las actividades que ha preparado la CDMX rumbo al evento mundial.

Afirmó que la CDMX “aprovecha la coyuntura del Mundial para fortalecer su infraestructura”, toda vez que se trabaja en diversas obras que quedarán para siempre en la capital y serán en beneficio de la población y no sólo para el Mundial.

“El Mundial hace que esto se mueva más rápido, que haya emoción de que esta ciudad se encuentre mejor en movilidad, en servicios, en transformaciones, y eso es lo que estamos haciendo. También alrededor del estadio, queremos que se viva con plenos derechos, así que la ciudad está trabajando para garantizar servicios plenos; transformar las comunidades alrededor de donde se va a llevar a cabo este gran evento”, dijo.

