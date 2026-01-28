El Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) celebró la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al emitir una sentencia de alto impacto en favor de las personas con discapacidad ya que fortalecer el derecho a la movilidad y a la accesibilidad en condiciones de igualdad en las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo.

Indicó que tres personas promoventes acudieron a la asesoría jurídica especializada del IFDP al enfrentar barreras sistemáticas en su desplazamiento cotidiano en instalaciones del Metro.

Denunciaron que las líneas podotáctiles —indispensables para la orientación y el tránsito seguro— se encontraban obstruidas de forma permanente por comercio ambulante, lo que limitaba su autonomía para acudir a sus trabajos, consultas médicas y actividades de la vida diaria.

Lee también “No podrán regresar todos los ambulantes al Centro Histórico”

Explicó que ante la falta de respuesta de las autoridades del Metro, se promovió una demanda de amparo indirecto ante el Juzgado Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, con el objetivo de garantizar los derechos a la accesibilidad, la movilidad y la no discriminación.

En la demanda se solicitó la implementación de ajustes razonables y permanentes, la capacitación y sensibilización del personal operativo y del público usuario, así como la reasignación del primer vagón para el uso prioritario de personas con discapacidad.

“Si bien en un inicio se concedió la suspensión para la liberación de las líneas podotáctiles, el juzgado determinó el sobreseimiento del asunto, lo que motivó la interposición de un recurso de revisión. El caso fue atraído por la Segunda Sala de la SCJN y radicado bajo el expediente 686/2022”, señaló.

Lee también Semovi impulsa sustitución de transporte obsoleto en Eje 8 Sur; renovarán hasta 110 unidades para el trolebús

“Actualmente, el amparo se encuentra en etapa de cumplimiento y subrayó que como resultado de las mesas de trabajo impulsadas, se logró la ampliación de los asientos reservados para personas con discapacidad de cuatro a ocho por vagón, la colocación de señalética para reforzar su uso exclusivo y la aprobación de la asignación del primer vagón para personas con discapacidad y personas mayores, medida que se implementará de manera gradual. Además, se autorizó presupuesto para obras específicas de accesibilidad.

“Este litigio estructural representa un avance significativo para la garantía del derecho a la movilidad de las personas con discapacidad, con efectos sostenidos en la mejora del transporte público”.

Lee también Cae presunto líder de "Los Emos" en Tláhuac; SSC asegura droga, arma y vehículo de lujo

¿Cómo se dio el proceso?

IFDP agregó que el 17 de mayo de 2023, la Segunda Sala concedió el amparo y protección de la justicia federal. “En su resolución, la Corte reconoció el derecho a la movilidad de las personas con discapacidad y estableció la obligación de implementar ajustes de accesibilidad permanentes, vinculando este derecho con la autodeterminación y la participación activa de las propias personas con discapacidad en la identificación de las barreras que enfrentan. Asimismo, subrayó la importancia de erradicar barreras actitudinales para prevenir la discriminación”.

Destacó que de esta sentencia derivaron siete criterios jurisprudenciales obligatorios a nivel nacional, relacionados con el derecho al transporte accesible, la obligatoriedad de los ajustes razonables y la movilidad en condiciones de igualdad.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL