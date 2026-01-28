La Secretaría de Movilidad (Semovi) lanzó el segundo programa de sustitución de hasta 110 unidades con 10 o más años de antigüedad que prestan el servicio de transporte público concesionado para sumarse al trolebús en Eje 8 Sur, tramo de Constitución de 1917 a Mixcoac. Las viejas unidades serán sustituidas por 44 nuevos trolebuses.

En la Gaceta de la Ciudad de México, la dependencia publicó los mecanismos para la entrega de apoyos económicos para la sustitución de unidades con 10 o más años de antigüedad de las Rutas 2, 14 y 25, que conformarán una empresa para prestar el servicio en la ruta mencionada.

Detalló que se prevé que participen hasta 110 personas de las rutas 2, 14 y 25. Los apoyos serán de 850 mil por cada unidad chatarrizada o hasta por 93 millones de pesos para consolidar la chatarrización de hasta 110 unidades obsoletas que prestan el servicio.

Dichos recursos serán abonados para el financiamiento contraído por la compra de 18 unidades nuevas tipo trolebús sencillo y 26 unidades nuevas tipo trolebús articulado con estándares altos de seguridad, eficiencia, accesibilidad universal y calidad.

