La Alianza de Tranviarios de México (ATM) informó que la huelga que tienen programada para este 21 de enero en el Trolebús, Tren Ligero y Cablebús sigue en pie.

Lo anterior porque, hasta ahora, no cuentan con una propuesta formal del Sistema de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México (STE) para dar solución al conflicto laboral que enfrentan.

Al respecto, Gerardo Martínez, dirigente sindical de la ATM, explicó que el pasado viernes 16 de enero se ratificó formalmente la huelga ante la autoridad laboral, luego de que, desde la audiencia celebrada el 9 de enero en el Centro de Conciliación Laboral, no se presentara ninguna propuesta concreta del STE.

Indicó que, hasta el momento, no ha existido un acercamiento directo por parte de la empresa, ni una oferta que permita informar con certeza a la base trabajadora. “No tengo una propuesta en mano. No puedo decirle a la gente que ya nos dieron algo, porque no hay nada hasta este momento”.

Martínez Hernández recordó que, conforme a los principios de la democracia sindical, la Asamblea es la máxima autoridad, por lo que los trabajadores deben contar con información clara y transparente. Por lo que, en caso de llegar a un acuerdo previo al estallamiento de huelga, se someterá a votación de la Asamblea de trabajadores para determinar si se aprueba el acuerdo, así como las acciones a seguir.

Sobre el tema salarial, el secretario general de la ATM explicó que la organización solicita un incremento del 10% adicional al aumento federal, con el objetivo de proteger los tabuladores, los cuales se han visto rebasados por los recientes incrementos al salario mínimo.

“Hoy no hay diferencia entre niveles; varios ya fueron alcanzados por el salario mínimo. Lo que buscamos es la protección y la seguridad de nuestros tabuladores, porque somos de los trabajadores que menos ganan dentro del gobierno de la Ciudad de México”, afirmó.

Cabe recordar que la Alianza de Tranviarios de México agrupa a entre dos mil 600 y dos mil 700 trabajadores, quienes operan los sistemas de Trolebús, Tren ligero y Cablebús en la capital del país, servicios que en conjunto movilizan a miles de usuarios diariamente.

El dirigente sindical informó que, aunque no existe una propuesta formal, se prevé la instalación de mesas de trabajo con autoridades de la Ciudad de México, tras un acercamiento reciente con el secretario de Movilidad.

