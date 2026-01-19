Más Información
El Servicio de Transportes Eléctricos (STE) informó que una persona resultó lesionada luego de verse involucrada en un hecho de tránsito ocurrido en el cruce de Eje Central Lázaro Cárdenas y Fray Servando Teresa de Mier, en la alcaldía Cuauhtémoc.
De acuerdo con reportes preliminares, la persona presuntamente cruzó de manera intempestiva la vialidad sin percatarse de la cercanía de una unidad de transporte público, lo que ocasionó que fuera impactada por un Trolebús que circulaba por la zona.
Tras el incidente, el operador de la unidad solicitó de inmediato el apoyo de los servicios de emergencia. Paramédicos acudieron al lugar para brindar atención prehospitalaria al lesionado, quien posteriormente fue trasladado a un hospital para continuar con las valoraciones médicas correspondientes.
