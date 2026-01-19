Más Información

"Fui orillado a una situación de calle"; académico de la Ibero Puebla habla de su desaparición

"Fui orillado a una situación de calle"; académico de la Ibero Puebla habla de su desaparición

Desmantelan taller clandestino donde falsificaban uniformes e insignias militares en Veracruz; aseguran chalecos y maquinaria

Desmantelan taller clandestino donde falsificaban uniformes e insignias militares en Veracruz; aseguran chalecos y maquinaria

Joven de 18 años se graba tras cometer un asesinato y envía el video por error a su madre; es detenido en Milpa Alta

Joven de 18 años se graba tras cometer un asesinato y envía el video por error a su madre; es detenido en Milpa Alta

Profeco presiona a Ocesa tras 4 mil 700 quejas de fans de BTS; exige claridad en precios y paquetes VIP

Profeco presiona a Ocesa tras 4 mil 700 quejas de fans de BTS; exige claridad en precios y paquetes VIP

Valentino, una vida marcada por manías, pasiones e ingenio; curiosidades sobre el diseñador

Valentino, una vida marcada por manías, pasiones e ingenio; curiosidades sobre el diseñador

Suprema Corte determina que no se pueden revisar sentencias pasadas de las extintas Salas; “decisión es definitiva”, señala

Suprema Corte determina que no se pueden revisar sentencias pasadas de las extintas Salas; “decisión es definitiva”, señala

El Servicio de Transportes Eléctricos (STE) informó que unaluego de verse involucrada en un hecho de tránsito ocurrido en el cruce de Eje Central Lázaro Cárdenas y Fray Servando Teresa de Mier, en la alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con reportes preliminares, la persona presuntamente cruzó de manera intempestiva la vialidad sin percatarse de la cercanía de una unidad de transporte público, lo que ocasionó que fuera impactada por un que circulaba por la zona.

Tras el incidente, el operador de la unidad solicitó de inmediato el apoyo de los servicios de emergencia. Paramédicos acudieron al lugar para brindar atención prehospitalaria al , quien posteriormente fue trasladado a un hospital para continuar con las valoraciones médicas correspondientes.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/rmlgv

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]