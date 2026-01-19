Las dos hermanas menores de edad reportadas como desaparecidas en Nezahualcóyotl, las cuales fueron localizadas con vida en la Terminal de Autobuses de Pasajeros de Oriente (TAPO) en la Ciudad de México, no fueron víctimas de algún otro delito, más allá de su ausencia voluntaria, informó Vicente Ramírez, director de Seguridad Ciudadana de Ciudad Neza.

Las menores, identificadas como Sabine Yohumi (16 años) y Mary Beaney (10 años), se ausentaron de su hogar el pasado 9 de enero de 2026.

Inicialmente se activaron protocolos de búsqueda intensiva por parte de autoridades municipales, estatales y coordinación interinstitucional, ante la preocupación familiar y la difusión en medios y redes sociales.

De acuerdo con el comisario, las menores fueron contactadas a través del videojuego en línea Roblox por un joven, quien estableció una relación sentimental con la mayor. Este vínculo motivó que la hermana mayor convenciera a la menor de acompañarla en el viaje, con destino aparente a Campeche, donde pretendían reunirse con el contacto en línea.

“Fue un tema sentimental, ese es el gancho que suponemos fue el motivo”, explicó Ramírez. “Afortunadamente no fueron víctimas de algún otro delito”. Tras ser examinadas por el médico legista y atendidas en la Fiscalía de Personas Desaparecidas y Ausentes, se determinó que no existían signos de violencia ni abuso.

Las propias menores declararon que se ausentaron por voluntad propia y que, al percatarse de la intensa búsqueda en medios y redes, decidieron contactar a un familiar (no directamente a sus padres) para regresar.

“Se pusieron en contacto con una de sus familiares y les dijeron que iban a regresar”, agregó el funcionario. Las hermanas portaban sus teléfonos móviles, lo que facilitó el monitoreo tecnológico de su ubicación y trayecto de regreso.

El jefe de la Policía Municipal contó que la mayor convenció a su hermanita menor, lo cual representa una preocupación adicional en estos casos. Una vez localizadas en la TAPO la madrugada del 17 de enero, se siguió el protocolo correspondiente: atención especializada, valoración médica, entrega a la familia y apertura de carpeta de investigación que ahora se cierra con las diligencias necesarias para descartar cualquier duda.

Vicente Ramírez reconoció que el joven que contactó a la adolescente de 16 años permanece libre por el momento, ya que aún faltan declaraciones formales y diligencias por parte de la fiscalía para determinar si existió algún mecanismo de presión o si se trató únicamente de una relación de enamoramiento que motivó el traslado.

En cuanto al seguimiento municipal, Ramírez señaló que las autoridades locales apoyarán a la familia y que este caso se replicará en reuniones vecinales como ejemplo para concientizar a la población.

Recordó casos similares previos, como uno resuelto con apoyo de la Guardia Nacional en Campeche a donde se fueron otros jóvenes en el 2025 y destacó la efectividad de la coordinación interinstitucional.

En el último año, el municipio registró dos casos similares y este es el primero del año en curso. El mensaje principal dirigido a padres y menores es claro: “supervisar los videojuegos y plataformas en línea que usan los niños y adolescentes (como Roblox o Free Fire), ya que nunca se sabe quién está detrás de la pantalla. La comunicación abierta en el núcleo familiar es fundamental para prevenir vulnerabilidades”, expuso.

“Afortunadamente, este resultó en un caso de éxito gracias a la rápida respuesta y el uso de tecnología en la búsqueda. Las hermanas ya se reintegraron al seno familiar”.

