Nezahualcóyotl. - La Comisaría General de Seguridad Ciudadana de Nezahualcóyotl confirmó la localización de Sabine Yohumi y su hermana Mary Beaney Rodríguez Cid, quienes salieron de su casa tras ser contactadas por un sujeto a través de un videojuego llamado Roblox.

La autoridad municipal explicó que las menores, de 10 y 16 años, respectivamente, fueron localizadas en la Terminal de Autobuses de Pasajeros de Oriente (TAPO), sitio al que llegaron provenientes de Campeche.

“Derivado de las investigaciones, se tuvo conocimiento de que presuntamente las menores habrían sido contactadas por un masculino a través de un juego digital denominado Roblox, lo que las habría llevado a trasladarse al estado de Campeche”, informó la policía de Nezahualcóyotl.

De acuerdo con las fichas de búsqueda de las dos menores de edad, salieron de su casa ubicada en la colonia Impulsora, el pasado viernes 9 de enero y a través de la Subdirección de la Célula de Búsqueda de Personas inició el procedimiento para buscarlas.

Mediante el análisis de información en medios digitales fue como obtuvieron datos que permitieron dar con el paradero de las dos menores y en colaboración con la policía Campeche, verificaron un domicilio relacionado con el caso, sin embargo, no estaban ahí.

Después un familiar proporcionó información y establecieron un dato que permitió continuar con las indagatorias y localizarlas en la Terminal de Autobuses de Pasajeros de Oriente (TAPO), a donde arribaron aparentemente provenientes del estado de Campeche, precisó la autoridad local.

“De acuerdo con la información recabada, se presume que su ausencia fue de manera voluntaria”, puntualizó la Comisaría General de Seguridad Ciudadana de Nezahualcóyotl.

Al momento de su localización, las menores fueron atendidas por personal especializado en búsqueda de personas y atención a víctimas, quienes les brindaron acompañamiento y las canalizaron a las instancias correspondientes para su resguardo y seguimiento, conforme a los protocolos establecidos.

