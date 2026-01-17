Más Información

Coyotepec.- Después de tres meses fue localizado sin vida Tyron Paredes Gamboa, un joven de origen venezolano que trabajaba como repartidor de comida por aplicación.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México confirmó que su cadáver fue hallado en el municipio de Coyotepec.

Su identificación fue posible por una prueba de ADN a distancia, es decir, se enviaron muestras de sus familiares para poder cotejar con los restos hallados.

De Tyron Paredes Gamboa supieron por última vez el 19 de septiembre del 2025 cuando informó que se dirigía de Cuautitlán Izcalli a Huehuetoca para entregar un pedido.

La última ubicación que arrojó su teléfono celular fue en la caseta de Jorobas, localizada en Huehuetoca.

