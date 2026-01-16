Lerma, Estado de México. Derivado de una denuncia por supuesto maltrato animal, elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, Policía Municipal de Lerma y Centro de Bienestar Animal dieron cumplimiento a una orden de técnica de investigación de cateo para rescatar a un ejemplar canino.

La Fiscalía mexiquense solicitó y obtuvo de un Juez, una orden de técnica de investigación de cateo para un domicilio ubicado en la colonia Francisco I. Madero, en el municipio de Lerma, con la intención de localizar a un ejemplar canino de la raza labrador, de aproximadamente 6 años de edad, de color blanco, de aproximadamente medio metro de altura.

Elementos de la FGJEM, Policía Municipal de Lerma y Centro de Bienestar Animal dieron cumplimiento a una orden de técnica de investigación de cateo para rescatar a un ejemplar canino. Foto: Especial.

El Agente del Ministerio Público con el apoyo de elementos de la Policía Municipal, localizaron el ser sintiente, coincidente con las características descritas en la denuncia.

Luego de ser revisado por personal de Protección Animal del municipio, se determinó que el canino presentaba mal estado de salud y aparente desnutrición, por lo cual fue trasladado y resguardado por dicha dependencia en lo que continúan las investigaciones.

