Motul, Yucatán. - Un nuevo acto de crueldad animal se registró en Yucatán con el envenenamiento de cuatro perros en la colonia Rogerio Chalé, en el municipio de Motul, lo que causó gran indignación entre los vecinos.

Los hechos ocurrieron en la calle 42 entre 39 y 41 de la citada colonia, donde aparecieron muertos los canes.

Francisco Homá Medina informó que encontró muertos a sus tres perros muertos y otro en la calle, por lo que llamó al 911.

Tras la denuncia, arribaron agentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y de la Fiscalía General del Estado (FGE), así como la unidad de Servicio Veterinario Forense para el levantamiento de los caninos para las diligencias correspondientes. Homá Medina adelantó que interpondrá una denuncia ante la FGE.

En los primeros días del 2026 ya se han reportado los primeros casos de crueldad animal.

Apenas ayer en Tizimín, un sujeto drogado atacó a un perro con un machete, el cual se encontraba en la entrada de su domicilio.

Por el ataque, el perro sufrió lesiones en una de sus patas; con ayuda de vecinos fue llevado para su atención veterinaria, por lo que permanece estable.

dmrr/cr