Mérida, Yucatán. - Este viernes el frío golpeó con fuerza a Yucatán, principalmente en el Cono Sur, donde se registraron 7.7 grados Celsius.

Hay que destacar que las bajas temperaturas marcaron un nuevo récord en el sur del estado, donde los termómetros descendieron 7.7 grados en Tzucacab y 7.8 grados centígrados en Peto.

“Este registro coloca a esta jornada como una de las más frías en esas comunidades de Yucatán desde 1982, donde se han presentado las temperaturas mínimas más bajas de la temporada”, señaló el meteorólogo, Juan Vázquez Montalvo, meteorólogo del Comité Institucional para la Atención de Fenómenos Meteorológicos Extremos de la Universidad Autónoma de Yucatán.

Lee también: Arranca el Festival del Globo en Hermosillo, Sonora; esperan 60 mil asistentes

Puntualizó que la ciudad de Mérida también tuvo un amanecer invernal, pues los termómetros descendieron hasta los 14 grados, donde además el aire frío se sintió con intensidad.

Indicó que el frío también se presentó en Ticul, Santa Elena, Maxcanú, Tizimín, Valladolid y Telchac Pueblo donde se registró 10 grados; en la costa Progreso alcanzó 14 grados y Sisal 15 grados centígrados.

El meteorólogo explicó que la combinación de aire frío y condiciones atmosféricas de cielo despejado favoreció el descenso de temperatura, principalmente en el sur de Yucatán.

Por su parte, Protección Civil de Yucatán (Procivy) informó que las bajas temperaturas continuarán todo el fin de semana, incluso podrían intensificarse porque el domingo ingresará un nuevo frente frío a la Península de Yucatán.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr