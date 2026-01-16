La dirigencia del Partido Movimiento Ciudadano en Veracruz, denunció presiones e intentos de intimidación en contra de sus nuevos presidentes y presidentas municipales para que se pasen a las filas de Morena.

El Coordinador Estatal de MC, Luis Carbonell de la Hoz, manifestó el respaldo total de la dirigencia hacia sus 39 alcaldes y alcaldesas, los cuales –acusó- reciben presiones e intentos de intimidación ejercidos por Morena y sus gobiernos.

“Los ciudadanos nos dieron su confianza para gobernar y no permitiremos que se vulnere la voluntad popular”, advirtió el dirigente de la ahora segunda fuerza electoral del estado, ello tras los comicios municipales pasados.

Carbonell de la Hoz señaló que estas acciones no solo representan un ataque directo a la autonomía municipal, sino que son una falta de respeto a la voluntad ciudadana de pasado primero de junio.

Lee también: Arranca el Festival del Globo en Hermosillo, Sonora; esperan 60 mil asistentes

“Los ciudadanos nos otorgaron su confianza para gobernarlos con honestidad y resultados. Esa confianza fue ganada en las urnas, donde nos convertimos en la fuerza política con mayor crecimiento y la opción preferida por los veracruzanos frente a la vieja política”, expuso.

Recordó que hoy por hoy, Movimiento Ciudadano se consolida como la segunda fuerza electoral en el estado, posicionándose como la alternativa real en la que las y los veracruzanos han depositado su confianza para transformar la realidad política de la entidad.

“No vamos a permitir que, mediante el uso de instituciones o presiones políticas, el partido en el poder pretenda desestabilizar el trabajo de quienes hoy dan la cara por su gente”, afirmó.

El dirigente subrayó que el movimiento se mantiene vigilante y unido ante cualquier atropello que busque frenar el avance de los buenos gobiernos naranjas. Asimismo, envió un mensaje de unidad a los ediles que han sido blanco de estas estrategias:

Lee también: Morena Hidalgo alista procedimiento contra excolaborador de Simey Olvera; intentó evadir alcoholímetro asegurando ser "el perro de la senadora"

“A nuestros alcaldes les decimos con claridad: No están solos. Cuentan con todo el respaldo de su dirigencia estatal y de nuestro coordinador nacional Jorge Álvarez Máynez. Como la segunda fuerza política de Veracruz, tenemos la responsabilidad de defender la democracia; no vamos a dar un paso atrás ni nos vamos a doblar ante el autoritarismo”.

Carbonell de la Hoz hizo un llamado al respeto institucional y a la madurez política y exigió que se deje trabajar a los alcaldes en beneficio de la ciudadanía, que es a quien verdaderamente se deben.

El pasado 31 de diciembre, tomaron protesta de ley las 212 nuevas autoridades municipales de Veracruz (211 alcaldes y alcaldesas y un Concejo Municipal), quienes entraron en funciones a partir del primer minuto del 1 de enero.

Se trató de 72 nuevas autoridades emanadas de Morena y su aliado el PVEM (12 alcaldes de Morena y 60 en alianza Morena-PVEM); y 39 presidencias municipales de Movimiento Ciudadano, la segunda fuerza política-electoral.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr