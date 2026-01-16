Pachuca. – El dirigente estatal de Morena en Hidalgo, Marco Antonio Rico Mercado, informó que se alista un procedimiento interno contra Efraín Pedraza, excolaborador de la senadora, Simey Olvera luego de que hace unos días intentara evadir un operativo del alcoholímetro al asegurar que era “el perro de la senadora”.

Aunque posteriormente Pedraza ofreció una disculpa pública, el líder morenista precisó que, si bien el involucrado ya no colabora con la legisladora, sí forma parte del Consejo Estatal del partido, por lo que es necesario revisar su actuación conforme a los estatutos internos.

Indicó que la conducta del militante contraviene los principios y normas internas de Morena, por lo que no corresponde a la ética ni a la responsabilidad que deben observar los integrantes de los órganos partidistas.

Ante ello, señaló que el caso será turnado a la Comisión de Honestidad y Justicia del Consejo Estatal para su análisis, ante la presunta comisión de actos de prepotencia y posible uso indebido de influencias. Será dicho órgano el encargado de determinar la sanción correspondiente.

Asimismo, Rico Mercado subrayó que se busca sentar un precedente interno para todas aquellas personas que abusen de cargos públicos o pretendan ampararse en supuestas influencias. Nadie, afirmó, está exento de rendir cuentas si sus acciones se apartan de los principios que rigen al partido.

