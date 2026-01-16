“Vivo se lo llevaron, vivo lo queremos”: Comunidad de la Ibero-Puebla sale a las calles a exigir aparición de académico colombiano

Estudiantes y docentes de la Universidad Iberoamericana campus Puebla protestaron y bloquearon una importante avenida de la capital para exigir la aparición con vida del académico colombiano Leonardo Ariel Escobar Barrios, desaparecido a principios de año entre el aeropuerto internacional de Monterrey y la comandancia de la Policía Municipal de Apodaca.

Frente a las instalaciones universitarias, y en el bulevar del Niño Poblano, los inconformes denunciaron la desaparición forzada del académico, quien viajaba de Colombia a México para incorporarse a labores de docencia en la casa de estudios.

“Castigo a los culpables” y “Ahora, ahora / se hace indispensable / presentación con vida y castigo a los responsables”, fueron algunas de las arengas que la comunidad estudiantil lanzó durante los cierres intermitentes de dicha vialidad.

“Leonardo, escucha la Ibero está en la lucha” y “vivo se lo llevaron, vivo lo queremos”, gritaron mientras portaban pancartas en mano exigieron la aparición con vida y el castigo a los responsables de la desaparición del académico colombiano.

Acompañado por personal docente, directores y jesuitas, el rector de la Universidad Iberoamericana Puebla, Alejandro Guevara Sanginés, calificó como una mañana triste, debido a que suman 14 días de la desaparición de su compañero académico.

Catedráticos y estudiantes se manifestaron para exigir la aparición del doctor Leonardo Escobar. Foto: Omar Contreras / EL UNIVERSAL

Hizo un llamado a las autoridades de los tres órdenes de gobierno para que redoblen esfuerzos a fin de localizar al colaborador de la casa de estudios, sobre todo –denunció- ante “las inconsistencia y falta de claridad en información otorgada”.

Y reiteró que en el caso están involucrados elementos de la Guardia Nacional y de la Policía Municipal de Apodaca, quienes participaron en la detención del profesor colombiano.

“Refrendamos disposición a seguir colaborando con instancias competentes y exhortamos a las autoridades a agotar todas las líneas de investigación, evitando la estigmatización y la criminalización y reiteramos su obligación para realizar una búsqueda diligente inmediata y son obstáculos”, exigió.

Previamente, tanto en Puebla como en Monterrey, el coordinador de la Clínica Jurídica Minerva Calderón de la Universidad Iberoamericana campus Puebla, Simón Hernández, denunció la presunta implicación de autoridades federales y municipales en la desaparición del académico.

Si bien –dijo- sus familiares perdieron contacto con el profesor desde el 6 de enero, previamente, el día dos, Leonardo les había comunicado que tuvo un altercado con personal de migración en el Aeropuerto Internacional General Mariano Escobedo de la ciudad de Monterrey y había sido detenido.

Catedráticos y estudiantes se manifestaron para exigir la aparición del doctor Leonardo Escobar. Foto: Omar Contreras / EL UNIVERSAL

Además, se conoció un reporte que daba cuenta de su detención en el aeropuerto por parte de personal federal y de su arresto administrativo en la Policía Municipal de Apodaca, pero -acusó- en el Registro de Personas Detenidas jamás apareció el nombre del académico.

La ahora víctima había viajado a Colombia para pasar fiestas de fin de año con familiares y de regreso a México, su vuelo aterrizó a Monterrey, donde pensaba viajar a Ciudad de México y luego a la ciudad de Puebla.

En este escenario, el Gobierno de Puebla informó que la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Puebla mantiene trabajo conjunto con las instancias nacionales y el gobierno de Nuevo León, para la pronta localización del docente.

En un comunicado de prensa, la administración estatal reiteró su disposición de colaboración con las instancias federales y estatales involucradas; además priorizó la coordinación efectiva, el enfoque humanitario y el intercambio oportuno de información, en apoyo a las acciones encaminadas a la localización del docente.

Sin bien expuso que el protocolo de localización directa y conducción operativa las dirige el gobierno de esa entidad; en coadyuvancia se trabaja para su pronta ubicación, sobre todo para obtener información relevante a través de la realización de entrevistas complementarias en la ciudad de Puebla.

