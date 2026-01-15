Luego de la desaparición del catedrático colombiano, Leonardo Ariel Escobar Barrios, ocurrida el pasado 2 de enero en Monterrey, Nuevo León, la Comunidad de la Universidad Iberoamericana Puebla convocó a una movilización pacifica para exigir la aparición del académico.

A través de sus redes sociales, la institución educativa detalló que la cita es el viernes 16 de enero a las 10:00 horas en el bulevar el Niño Poblano, a la altura de su campus.

Invitó a la ciudadanía a sumarse a la exigencia no solo por el caso de Leonardo, sino por "las más de 130 mil personas desaparecidas en el país".

Pidieron a la población tomar precauciones viales y a planificar traslados para evitar afectaciones.

Convocatoria de marcha pacífica en Puebla por desaparición de catedrático colombiano de la Ibero (15/01/2026).

¿Qué le sucedió a Leonardo Escobar?

Leonardo Ariel Escobar fue reportado como desaparecido el 2 de enero y su caso tomó mayor relevancia cuando el Sistema Universitario Jesuita (SUJ) de la Universidad Iberoamericana denunció inconsistencias en su caso.

Simón Hernández León, el coordinador de la Clínica Jurídica Minerva Calderón de la universidad campus Puebla, mencionó que Escobar Barrios llegó al Aeropuerto Internacional de Monterrey el 31 de diciembre, después de haber pasado el fin de año con su familia en Colombia, de donde era originario.

Tras el aterrizaje, el catedrático fue detenido por la Guardia Nacional por una supuesta falta administrativa y puesto a disposición de la policía de Apodaca, lugar donde se haya el aeropuerto.

La policía y la Fiscalía General de Justicia del estado mencionaron que Leonardo fue liberado y que la desaparición ocurrió luego de los hechos en los que intervinieron.

Como respuesta ante los hechos, Simón Hernández denunció la presunta implicación de autoridades federales y municipales en los hechos y exigió la presentación inmediata y con vida de Leonardo.

Con información de Édgar Ávila Pérez y Marcela Perales.

