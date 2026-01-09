Más Información

Monterrey, Nuevo León. - El Grupo Especializado de Búsqueda Inmediata de la Fiscalía General de Justicia de , liberó una de Leonardo Ariel Escobar Barrios, docente de la Universidad Iberoamericana de Puebla.

Se afirmó que Escobas Barrios es ciudadano colombiano y desapareció en desde el pasado 2 de enero, en el municipio de Apodaca.

La ficha de búsqueda indica que el hombre de 42 años es de tez morena clara, cabello negro abundante, corto y rizado, tiene ojos cafés oscuro, nariz y boca pequeña con labios delgados, y mide 1.75 metros, de complexión delgada.

Como señas particulares la autoridad especificó que tiene dos lunares; uno en la mejilla derecha a la altura de la fosa nasal y otro en la ceja derecha.

Después del reporte de desaparición, la Universidad Iberoamericana de Puebla emitió un comunicado en el que confirma que Escobas Barrios forma parte de su cuerpo académico y que se han sumado al proceso de acompañamiento de los familiares.

“Ante la publicación de la ficha emitida por la Comisión Local de Búsqueda de Personas de Nuevo León, informamos que el Dr. Leonardo Ariel Escobar Barrios forma parte del cuerpo académico de la Universidad Iberoamericana Puebla.

Como Institución, nos hemos sumado a los procesos de acompañamiento y búsqueda junto a autoridades y familiares desde el día de su desaparición”, señala el texto.

dmrr/cr

