Juchitán Oax. – De manera temporal, la delegación federal de la ubicada en esta ciudad cerró sus actividades y todos los trámites deberán realizarse en las delegaciones de Tehuantepec y .

Los trabajadores de dicha oficina fueron quienes dieron a conocer el cierre temporal de esa delegación que cubría 19 municipios y atendía a unos de los cinco programas federales como Pensión de Adultos Mayores, entre otros.

solicitó una entrevista con la señora Modesta Fuentes Alonso, quien fungió como delegada de esa dependencia desde su inicio en la administración del ex presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hasta el día de ayer, pero no fue posible localizarla.

Los 65 trabajadores que laboraban en la oficina de Juchitán, recibieron indicaciones para trasladarse a las sedes de Tehuantepec y Ciudad Ixtepec, donde deberán acudir a realizar sus trámites los beneficiados que viven en los 19 municipios que pertenecían a Juchitán,

¿Renunció o fue despedida? No sabemos, aunque algunos dicen que pidió su baja por razones personales. Ella, seguramente, la señora Modesta Fuentes Alonso, en breve explicará las razones de su salida.

