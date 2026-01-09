Cuernavaca, Mor. - La gobernadora Margarita González Saravia y el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo Aburto, supervisaron el avance de construcción del Hospital General de Zona de Yecapixtla, un proyecto estratégico que permitirá fortalecer la atención médica en la región oriente del estado y beneficiará de manera directa a más de 116 mil personas.

Ambos constataron un avance físico del 16.12 por ciento en la edificación de esta unidad hospitalaria de 124 camas, que se desarrolla en el marco de un convenio de colaboración entre el IMSS y la Secretaría de la Defensa Nacional, con una inversión superior a dos mil 354 millones de pesos.

La mandataria estatal agradeció el apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y subrayó que el cuidado de la salud de las familias morelenses constituye una prioridad de su administración, por lo que este hospital representa un paso fundamental para cumplir los objetivos compartidos con el Gobierno de México.

Gobernadora de Morelos y director del IMSS supervisan avance del Hospital de Yecapixtla; obra beneficiará a más de 116 mil personas. Foto: Especial.

Zoé Robledo Aburto señaló por su parte que el IMSS amplía su capacidad hospitalaria, por lo que, en respuesta al crecimiento económico y poblacional de Morelos, se tomó la decisión de edificar este Hospital General de Zona en Yecapixtla, cuya fecha programada de conclusión es el 15 de agosto de 2027.

Agregó que la unidad contará con 30 especialidades médicas y se construye bajo los más altos estándares de seguridad, incluidos aisladores sísmicos para proteger a personal y derechohabientes.

El nosocomio estará integrado por cinco edificios independientes, destinados a servicios médicos, hospitalización, diagnóstico, áreas administrativas y servicios generales; dispondrá de 90 camas censables y 34 no censables, así como áreas de pediatría, ginecología, cirugía general y medicina interna.

Además, contará con auxiliares de diagnóstico de última generación, cinco quirófanos, áreas de urgencias y una unidad de cuidados intensivos.

