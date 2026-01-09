Mineral de la Reforma, Hidalgo. — Autoridades municipales y estatales rescataron a una canina que se encontraba en condiciones críticas de salud y presunto maltrato en el fraccionamiento Colinas de Plata, hecho que derivó en la detención de un hombre señalado por delitos agravados contra la integridad de los animales.

De acuerdo con el alcalde Eduardo Medécigo Rubio, la Presidencia Municipal de Mineral de la Reforma, a través del programa Hospital con Garra, atendió una denuncia ciudadana por presuntos actos de crueldad animal. La intervención se realizó el pasado 7 de enero, tras el señalamiento de una vecina de la zona.

El coordinador del Hospital con Garra, el médico veterinario zootecnista Juan Miguel Trejo Reyes, solicitó el acompañamiento de agentes de la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos en Contra de los Animales (UEIDCA), adscrita a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), para llevar a cabo la inspección correspondiente en el domicilio.

Durante la revisión, el personal especializado localizó a la perrita con evidentes signos de omisión de cuidados médicos: infestación severa de pulgas, daño corporal avanzado y signos de celo. La valoración clínica inicial reveló enfermedad periodontal grado 3, pérdida de piezas dentales inferiores (incisivos y caninos), edema, sangrado bulbar presuntamente asociado al celo, así como arritmia cardiaca a la auscultación.

Ante la gravedad del estado de salud y luego de que el tutor reconociera haber suspendido la atención veterinaria desde hacía aproximadamente un año, las autoridades solicitaron la entrega voluntaria del animal para salvaguardar su bienestar. Con apoyo de la Unidad K9 de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Mineral de la Reforma, la canina fue recuperada y trasladada a una clínica particular para recibir atención médica especializada. Actualmente se encuentra en recuperación y bajo resguardo temporal.

Derivado de las investigaciones, este 9 de enero agentes de la División de Investigación de la PGJEH cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de una persona identificada con las iniciales D. L. J., por su presunta responsabilidad en delitos contra la vida, la dignidad y la integridad de los animales, en su modalidad agravada. La detención se realizó en el mismo fraccionamiento, sin incidentes.

El presunto responsable será puesto a disposición de un juez de control, ante quien el Ministerio Público formulará imputación y solicitará su vinculación a proceso conforme a la ley.

De manera adicional, la UEIDCA informó que se investiga el caso por el presunto delito de zoofilia, en contra de quien resulte responsable.

dmrr/cr