Culiacán, Sin a 9 de enero. - En cumplimiento de una Orden Técnica de Investigación ejecutada por agentes federales en una finca bajo resguardo, ubicada en la periferia de la comunidad de Comanitos, en Culiacán, aseguraron camionetas con reporte de robo, una de ellas, estaba rotulada con las siglas de la Comisión Federal de Electricidad.

Las autoridades dieron a conocer que personal de la Fiscalía General de la República, con respaldo del Ejército y la Guardia Nacional procedió a la inspección del inmueble asegurado previamente, en cuyo interior se encontró una camioneta Silverado, con reporte de robo, rotulada en forma ilegal con el emblema oficial de la CFE.

FGR asegura camioneta clonada de la CFE en inmueble de Comanitos, Culiacán; colocan sellos de aseguramiento. Foto: Especial.

También, se encontró un vehículo Nissan, Sentra, con reporte de robo, dos cargadores abastecidos, 99 cartuchos útiles de diversos calibres y un chaleco táctico de color negro, por lo que al inmueble se le colocó sellos de aseguramiento y todo lo encontrado se quedó a disposición de la Fiscalía General de la República.

Las autoridades de seguridad pública exhortaron a la población a contribuir al combate de los actos delictivos, denunciado en forma anónima a través de las líneas de emergencia, sobre la presencia de personas sospechosas o armadas.

