Autoridades de protección civil de Veracruz emitieron una Alerta Gris por el paso del frente frío 27, el cual provocará un drástico descenso de la temperatura, intensas lluvias y vientos del norte de hasta 110 kilómetros por hora.

La Secretaria de Protección Civil Estatal hizo un llamado a autoridades y ciudadanos para cuidarse por bajas temperaturas, heladas y vientos intensos que podrían provocar destechamientos, caídas de árboles, anuncios, espectaculares y oleaje elevado.

Además, se esperan intensas precipitaciones pluviales que podrían dejar crecida de ríos/arroyos, encharcamiento e inundaciones, deslaves, deslizamientos de tierra y derrumbes y suspensión de servicios estratégicos.

Y es que el frente frío 27 se localiza desde la región de los Grandes Lagos de Norteamérica hasta el centro de Texas, esperándose ingrese al noroeste del Golfo de México la medianoche de este viernes y cruce el estado de Veracruz el sábado.

Ante ello, entre el sábado y el lunes se prevé aumento del potencial de lluvias y tormentas fuertes a muy fuertes con actividad eléctrica, ráfagas de viento y en ocasiones torbellinos, con acumulados en 24 horas de hasta 150 milímetros por metro cuadrado.

Incluso existe además la probabilidad de caída de nieve, entre el domingo y lunes en las partes altas del estado, como el Pico de Orizaba y el Cofre de Perote.

En este periodo se establecerá un evento de norte con rachas máximas de 95 a 110 kilómetros por hora en las costas central y sur, y de 85 a 100 kilómetros en la costa norte, así como de 45 a 65 km/h entre Xalapa-Naolinco-Misantla y valle de Perote.

La intensidad del viento disminuirá gradualmente en la costa norte el domingo, y en las costas centro y sur el lunes, aunque algunos modelos muestran su re-intensificación el jueves.

El viento puede desarrollar oleaje de tres a seis metros cerca de costas y un notable descenso de la temperatura, con probabilidad de heladas en zonas altas por las noches y madrugadas del resto de la semana.

En este escenario, el Ayuntamiento de Veracruz instaló formalmente su Consejo Municipal de Protección Civil y activó todas las medidas de prevención y coordinación para proteger a la ciudadanía.

La presidenta municipal, Rosa María Hernández Espejo, tomó protesta a las y los integrantes del Consejo, el cual declaró sesión permanente ante el ingreso del frente frío.

