Un total de 10 hombres dedicados a la venta de droga en su modalidad de narcomenudeo, fueron asegurados durante un operativo conjunto entre fuerzas federales, estatales y municipales en Comalcalco.

En un comunicado, el Ayuntamiento de Comalcalco informó que, el operativo se realizó en la ranchería Sargento López primera sección, a la altura de la entrada conocida como San Patricio.

De acuerdo con las autoridades, la captura se dio tras una denuncia anónima, en la que se advirtió que dicho lugar operaba como un punto de consumo y distribución de drogas.

Durante el operativo fueron detenidos Juan Carlos 'N', alias 'El Dumbo'; Manuel 'N', alias 'El Brujo'; José 'N'; Renán 'N', alias 'El Duende'; Trinidad 'N', alias 'El Gordo'; Juan Carlos 'N', alias 'El Bebo'; Lauro 'N', alias 'El Manotas'; José Guadalupe 'N', alias 'El Pito'; Enemías 'N', alias 'El Chicho o El Chispa', y Juan Diego 'N', alias 'El Daga'.

Cada uno de los detenidos, portaba entre sus pertenencias entre nueve y 17 dosis de marihuana, haciendo un total de 131 dosis, por lo cual fueron puestos a disposición de la Vicefiscalía de Alto Impacto con sede en Villahermosa.

En la víspera, dos hombres fueron detenidos en los municipios de Centro y Comalcalco en posesión de diversos tipos de drogas.

En la capital tabasqueña, elementos de la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica (FIRT) Olmeca capturaron a Darwin "N", de 26 años, a quien le aseguraron una pistola réplica de color negro, calibre 5 mm; varias dosis de marihuana, metanfetamina conocida como "cristal", así como dinero en efectivo.

Por otra parte, policías de Comalcalco detuvieron a Victorino "N", alias "El Pituka", de 62 años, en la esquina de las calles Emiliano Zapata y Antonio Ferrer León, colonia Santa Amalia, quien ocultaba entre sus pertenencias 14 envoltorios con marihuana y nueve dosis de cocaína.

