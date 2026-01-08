Morelia, Michoacán.- Personal de fuerzas estatales y federales, detuvieron en una acción conjunta, a dos presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación, en una localidad del municipio de Morelia.

Mediante labores conjuntas de inteligencia e investigación, elementos de las secretarías de Seguridad Pública (SSP), de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) así como de la Marina (Semar), capturaron en la colonia La Aldea, a los dos hombres presuntamente vinculados a una célula delictiva del CJNG.

Elementos asegurados de integrantes del CJNG (08/01/2026). Foto: Especial

El personal operativo aseguró dos chalecos con portaplacas color negro con la leyenda de la organización delictiva, ocho cargadores, 11 cartuchos para arma larga, cinco cartuchos para arma corta, una fornitura y 57 dosis de una sustancia granulosa color blanco con características propias de la metanfetamina.

Los dos detenidos, junto con lo asegurado, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE), a fin de que se realicen las investigaciones correspondientes y se determine su situación jurídica conforme a derecho.

aov