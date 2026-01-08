Más Información

Morelia, Michoacán.- Personal de fuerzas estatales y federales, detuvieron en una acción conjunta, a dos presuntos integrantes del en una localidad del municipio de Morelia.

Mediante labores conjuntas de inteligencia e investigación, elementos de las secretarías de Seguridad Pública (SSP), de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) así como de la Marina (Semar), capturaron en la colonia La Aldea, a los dos hombres presuntamente del CJNG.

Elementos asegurados de integrantes del CJNG (08/01/2026). Foto: Especial
El personal operativo aseguró dos chalecos con portaplacas color negro con la leyenda de la organización delictiva, ocho cargadores, 11 cartuchos para arma larga, cinco cartuchos para , una fornitura y 57 dosis de una sustancia granulosa color blanco con características propias de la metanfetamina.

Los dos detenidos, junto con lo asegurado, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE), a fin de que se realicen las investigaciones correspondientes y se determine su situación jurídica conforme a derecho.

