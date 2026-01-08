Más Información

Morelia.- El secretario de Seguridad de Michoacán, José Antonio Cruz Medina, informó este jueves que a lo largo de 2025 fueron asegurados en la entidad 72 personas extranjeras, presuntamente con .

“Tenemos 72 extranjeros asegurados, al 2025. Tenemos 31 colombianos, 29 venezolanos, 5 con nacionalidad estadounidense, 3 guatemaltecos, un peruano, un panameño, un argentino y un hondureño”, precisó el funcionario en conferencia de prensa.

En el mismo evento, Cruz Medina indicó que en 2025 se registró el número más bajo de asesinatos en los últimos 10 años en Michoacán, con mil 272 personas .

De acuerdo con sus datos, en 2016 sumaron mil 476 homicidios; mil 511 en 2027; mil 645 en 2018; 2 mil 093 en 2019; 2 mil 456 en 2020 y 2 mil 761 en 2021, año en que se alcanzó el punto más alto de la década.

En 2022 sumaron 2 mil 467; mil 773 en 2023; mil 506, en 2024, y mil 272 en 2025.

Además, se cumplimentaron más de por homicidio en la entidad.

