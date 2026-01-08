Más Información

Activan fase 1 de contingencia en la ZMVM; estas placas y engomado no circulan este 9 de enero

Activan fase 1 de contingencia en la ZMVM; estas placas y engomado no circulan este 9 de enero

Lula conversa con Sheinbaum y extiende invitación para visita oficial a Brasil; ambos gobiernos condenan ataques a Venezuela

Lula conversa con Sheinbaum y extiende invitación para visita oficial a Brasil; ambos gobiernos condenan ataques a Venezuela

Rocío San Miguel y otros presos políticos liberados en Venezuela; esta es la lista preliminar divulgada

Rocío San Miguel y otros presos políticos liberados en Venezuela; esta es la lista preliminar divulgada

Registro obligatorio de celulares 2026; paso a paso para registrar tu línea telefónica con CURP

Registro obligatorio de celulares 2026; paso a paso para registrar tu línea telefónica con CURP

Cuerpo de Federico, niño de 2 años que falleció en accidente aéreo en Galveston, Texas, llega a Campeche; es velado en Escárcega

Cuerpo de Federico, niño de 2 años que falleció en accidente aéreo en Galveston, Texas, llega a Campeche; es velado en Escárcega

Semar asegura laboratorio clandestino y bodega; señalan que pertenece a "Los Rugrats", brazo armado del Cártel de Sinaloa

Semar asegura laboratorio clandestino y bodega; señalan que pertenece a "Los Rugrats", brazo armado del Cártel de Sinaloa

Culiacán, Sin.- En el ejido Benito Juárez, del municipio de Ahome, un hombre que con un dio muerte a un perro, por causas que aún se desconocen, fue detenido y enviado en forma inicial a barandilla, por lo que colectivos de protección de animales exigen que se le imponga un castigo ejemplar.

Los vecinos de la calle Sonora, de dicha comunidad ejidal reportaron a la policía que un hombre salió a la calle con un arma de fuego y la , uno de los disparos alcanzó a un pequeño perro que se encontraba, el cual quedó titado sin vida.

Lee también

El personal de la policía que habían sido alertados sobre detonaciones de arma de fuego en una de las calles del ejido Benito Juárez, acudieron al lugar y lograron identificar al responsable, al cual detuvieron y le .

Se desconoce si la persona detenida, cuya identidad se mantiene en resguardo, sacó el arma para matar en forma directa al animal o este efectuó disparos al aire, por lo que diversas organizaciones protectoras de animales se pronunciaron por una investigación a fondo por parte de la Fiscalía General del Estado.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]