Culiacán, Sin.- En el ejido Benito Juárez, del municipio de Ahome, un hombre que con un arma de fuego dio muerte a un perro, por causas que aún se desconocen, fue detenido y enviado en forma inicial a barandilla, por lo que colectivos de protección de animales exigen que se le imponga un castigo ejemplar.

Los vecinos de la calle Sonora, de dicha comunidad ejidal reportaron a la policía que un hombre salió a la calle con un arma de fuego y la detonó en varias ocasiones, uno de los disparos alcanzó a un pequeño perro que se encontraba, el cual quedó titado sin vida.

El personal de la policía que habían sido alertados sobre detonaciones de arma de fuego en una de las calles del ejido Benito Juárez, acudieron al lugar y lograron identificar al responsable, al cual detuvieron y le aseguraron el arma de fuego.

Se desconoce si la persona detenida, cuya identidad se mantiene en resguardo, sacó el arma para matar en forma directa al animal o este efectuó disparos al aire, por lo que diversas organizaciones protectoras de animales se pronunciaron por una investigación a fondo por parte de la Fiscalía General del Estado.

