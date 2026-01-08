Un sujeto que asesinó a golpes a su novia en el sur de Veracruz, fue sentenciado a 62 años de prisión.

Se trata de Alex “N”, quien fue declarado culpable y sentenciado como responsable del delito de feminicidio, cometido contra su novia Yulisa, a la cual mató en septiembre del 2024 en el municipio de Las Choapas.

El crimen de la joven de 20 años, ocurrido en un domicilio ubicado en la congregación del Cerro de Nanchital, conmocionó a la población.

La Fiscalía Coordinadora Especializada en Delitos contra las Mujeres, Feminicidio, Familia y Trata de Personas informó que el culpable recibió una sentencia condenatoria de 62 años y 8 meses de prisión.

Además, el juez de Control que llevaba su causa suspendió sus derechos civiles y políticos y lo condenó a un pago por concepto de reparación del daño, dentro del juicio oral 13/2025.

